Lo sceicco sta comprando il top club: accordo miliardario

Il futuro del club passa tutto per la nuova offerta che l’acquirente farà ai proprietari. L’impressione, però, è che questa possa essere questa giusta, con lo sceicco che finalmente potrà prelevare questa storica squadra.

Tutto presto potrebbe dunque cambiare, anche perché si tratterebbe di una delle operazioni più ricche mai avvenute nella storia del calcio. Si starebbe infatti parlando del movimento di miliardi di euro, tutti volti all’acquisto di una delle squadre più importanti al mondo.

Ovviamente quando si parla di queste cifre pare delle previsioni è pressoché impossibile, ma l’impressione è che i prossimi giorni potranno essere quelli decisivi per la tanto attesa fumata bianca.

Lo sceicco compra il club: nuovo tentativo in corso

Importanti novità arrivano in merito al futuro societario e sportivo del club, che da qui a qualche giorno potrebbe cambiare per sempre, e si spera in positivo. La voce, estenuata, del popolo sarebbe infatti stata ascoltata dalla proprietà, pronta finalmente a vendere la squadra ad uno degli sceicchi più ricchi sul pianeta.

Il principe qatariota è infatti diverso tempo che prova ad acquistare il club, e dopo già ben cinque offerte, sarebbe pronto a presentarne una sesta nella speranza che il presidente possa venirgli incontro ed accettare una cifra che entrerebbe decisamente nella storia del calcio, visto che si parlerebbe di miliardi di euro, sicuramente non due spicci.

Stando dunque a quanto riportato da GiveMeSport.com, le trattative fra la famiglia Glazer e Al Thani per la cessione del Manchester Unite sono ancora in corso, con lo sceicco che insieme a Sir Jim Ratcliffe continua a spingere, senza mollare, per riuscire ad acquistare una partecipazione, di maggioranza, dei Red Evils.

Al Thani-Glazer: c’è ancora distanza fra domanda ed offerta

Un rapporto del The Guardian spiega come fra Al Thani e la famiglia Glazer ci sia ancora distanza fra domanda ed offerta per la questione relativa al futuro del Manchester United.

I proprietari dei Red Evils valutando la società circa 6 miliardi di sterline, cifra alla quale lo sceicco si sarebbe in parte avvicinato offrendone “solo” cinque. Per il momento che sta vivendo lo United, alla famiglia Glazer converrebbe cedere al più presto il club, ma sia Joel che Avram hanno intenzione di guadagnare fino ad ogni singolo penny dalla loro uscita dalla società. Questo potrebbe inevitabilmente scaldare gli animi, ma ciò non preoccupa più di tanto Al Thani pronto a presentare una nuova offerta per l’acquisizione del Manchester United.

Futuro United: pronta la sesta offerta di Al Thani

E’ possibile che nei prossimi gironi Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani presenti una nuova offerta ai Glazer per il Manchester United. Stando alle ultime notizie, lo sceicco potrebbe aumentare leggermente la precedente per riuscire a convincere i proprietari dei Red Evils ad allentare la presa e cedere il club. Saranno settimane particolarmente intense dalle parti di Old Trafford.