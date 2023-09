Inter scatenata: a gennaio cambia tutto l’attacco

Il Milan lo ha inseguito a lungo, ora potrebbe finire all’Inter, ma non c’è solo lui: ecco le idee per gennaio dei nerazzurri.

Inter scatenata e non solo in campo. I nerazzurri hanno tutte le intenzioni di vincere non solo il campionato, ma di provare a fare da “Asso pigliatutto” in Italia, dove quest’anno giocheranno anche la Supercoppa oltre che alla Coppa Italia. Naturalmente, c’è poi il sogno europeo, specie dopo la finale di Champions League di pochi mesi fa, ma lì il cammino è ancora lungo.

Le idee societarie però sono già chiare e se in estate sono arrivati diversi nomi nuovi in rosa, sembra che per gennaio Beppe Marotta abbia già qualche sorpresa da fare a Simone Inzaghi. Le prospettive per l’Inter quindi sono delle più rosee: tra i primi posti fino all’inverno e poi rafforzamento ulteriore di una rosa già molto buona.

Stando a quanto raccontato da fichajes.net, i nerazzurri vorrebbero rendere ancora più forte l’attacco dopo le partenze di Lukaku e Dzeko. Chi è arrivato in estate sta già dando il proprio contributo, ma sembra che i nerazzurri vogliano dare sin da subito al tecnico, anche una riserva di lusso che all’occorrenza sarebbe anche pronta per partire dal primo minuto in campionato come in Europa. Uno degli obiettivi principali, tra l’altro, è stato più volte accostato al Milan.

Inter scatenata: a gennaio show in attacco

Secondo le ricostruzioni dei media, i rossoneri avrebbero provato fino all’ultimo giorno disponibile a portare via il classe ’92 Mehdi Taremi dal Porto. La punta iraniana è rimasta lì dov’era ed al momento ha anche già messo a segno due reti in stagione, una in campionato ed una all’esordio in Champions League dei lusitani.

Ebbene, pare proprio che ora sul centravanti che rischia di liberarsi a zero a giugno, sia finita l’Inter. Il Porto se il rinnovo dovesse ancora fallire, avrebbe tutto l’interesse nel cederlo.

Anche il secondo nome accostato alla squadra di Inzaghi sarebbe uno sgarbo ai cugini. Anche Álvaro Morata infatti, era finito in estate tra i nomi dei papabili per Pioli, ma pure lo spagnolo non ha mai cambiato casa. Circa 20 milioni e chi volesse potrebbe portar via anche lui. Prezzo simile a quello che il Porto potrebbe chiedere per Taremi, ma per avere un attaccante ancor più esperto di gare internazionali.

Per ora intanto, Morata che pare ancora scontento all’Atletico Madrid, ha già fatto gol per 3 volte su 4 gare di campionato. La sensazione però è che andrà via tra gennaio e l’estate prossima. Anche qui, fari puntati per l’Inter.