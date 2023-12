Alessia Lanza irrompe sul web: scatto da paura

Alessia Lanza, l’ultimo post ha lasciato tutti davvero senza parole. Sguardo ammiccante e posa sexy, lo scatto sta facendo parlare tutti

Diventata un vero e proprio fenomeno del web, regina indiscussa di ‘TikTok’ dove è letteralmente esplosa ed oggi una delle ragazze italiane più seguite sul web: l’esplosione di Alessia Lanza è ormai sotto gli occhi di tutti ed è riconosciuta soprattutto da quelle nuove generazioni che vedono in lei un esempio da emulare.

Si, perché Alessia si è imposta nel mondo dei social non soltanto per quella che è una bellezza molto particolare, seppur molto vicina a quel senso di ‘ragazza acqua e sapone’. La bella Lanza ha infatti conquistato tutti con la sua semplicità, mista ad una simpatia che ha raccolto consensi e grandi elogi non soltanto dai più piccoli.

Alessia ha saputo cavalcare la cresta dell’onda anche sfruttando canali ben diversi da quelli del web. L’uscita del suo libro, ‘Non è come sembra’, è stata accompagnata da un chiacchiericcio mediatico importante per una copertina che la immortala completamente nuda. Eppure, al netto della provocazione che sembra chiara, resta sempre netta quella sensazione di semplicità che contraddistingue la sua immagine.

Certo, sui social c’è anche molto altro. Alessia mostra parte consistente della sua vita, oltre a tutta una serie di sponsorizzazioni che le permettono anche di rendere la sua figura da influencer un vero e proprio lavoro.

Alessia Lanza, lo scatto stavolta è davvero bollente: like a non finire!

Acqua e sapone, certo, ma anche una ragazza a cui piacere mostrarsi con la sua bellezza a tutto tondo. Ecco perché non sono pochi i post della Lanza che catturano l’attenzione. Uno di questi è stato pubblicato proprio in queste ore e sta raccogliendo un numero importantissimi di like e commenti.

Alessia si mostra distesa su di un letto con un vestitino rosa e paillettes che lascia davvero poco spazio all’immaginazione: una forma fisica invidiabile, sguardo ammiccante alla telecamere. Una bellezza davvero disarmante che non ha lasciato indifferenti i più 1.6 milioni di fan che la seguono ogni giorno su Instagram.

“Hey”, la didascalia accanto alle foto (3) pubblicate in questo post social che ha raccolto tantissimi like e commenti. Molti hanno elogiato Alessia, la sua sfrontata voglia di farsi ammirare sui social e quella sensualità mista ad una semplicità che rendono la Lanza un personaggio unico nel contesto web.