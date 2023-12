Inter, tempi stretti per il rifinanziamento: la posizione di Zhang

La proprietà cinese dell’Inter deve trovare il modo di rientrare dal prestito multimilionario con il fondo d’investimento Oaktree che detiene in pegno le quote di maggioranza del club

La schiacciante vittoria per 4-0 sull’Udinese ha riportato i nerazzurri di Inzaghi in testa alla classifica dopo il temporaneo sorpasso della Juventus vincente per 1-0 nell’anticipo dello Stadium con il Napoli. L’Inter prosegue così senza ostacoli evidenti il percorso in campionato che sembra sempre più dirigersi verso una sfida testa a testa con la Juventus di Max Allegri dopo che la sconfitta del Milan a Bergamo con l’Atalanta ha allontanato ulteriormente i diavoli dalla vetta presidiata dai cugini.

Steven Zhang, solitamente presente nel seggiolino riservato al presidente, non è stato visto a San Siro neppure sabato sera, confermando così la sua assenza da Milano che si protrae sin dall’inizio della stagione. Questa lontananza continuerà anche durante la partita di martedì decisiva per il primo posto del girone in Champions League contro la Real Sociedad, così come nell’annuale evento della cena natalizia di squadra. La lunga fase di assenza sembra destinata a protrarsi fino al nuovo anno, quando diventerà cruciale ricevere delle risposte dalla dirigenza del club. Attualmente infatti, la proprietà cinese ha accumulato debiti con il fondo californiano Oaktree, il quale detiene in pegno le quote di maggioranza dell’Inter, riscattabili in caso di mancato pagamento del club di un bond in scadenza nel 2027.

Inter, il tempo stringe: Zhang prosegue la ricerca verso una soluzione

Le questioni legate agli affari di casa Suning sembrano trattenere Zhang lontano da Milano e un suo ritorno potrebbe verificarsi solo quando la situazione dell’Inter sarà più definita. Il presidente è determinato a proseguire, come ha espresso al management da diversi mesi, confermando il suo impegno con rinnovi contrattuali a lungo termine dello staff. Questo intento è condiviso anche da Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese che ha proposto di subentrare alla proprietà attuale.

La sfida principale rimane però trovare una soluzione per rifinanziare il debito in scadenza con Oaktree, considerando gli elevati tassi d’interesse attuali e la complessità del mercato nel reperire nuovi investitori, nonostante la boriosa attività delle banche coinvolte nella ricerca. Ci sono diversi fattori che potrebbero avere un impatto positivo nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Tra questi i progressi riguardanti lo stadio a Rozzano, un progetto su cui il CEO corporate Alessandro Antonello sta concentrando gli sforzi, e l’ufficializzazione dell’assegnazione del Mondiale per Club del 2025, un evento atteso dai nerazzurri che sulla base dei parametri attuali sarebbero già dentro, ma che diventerà realtà solo con l’approvazione definitiva dei criteri da parte della FIFA.