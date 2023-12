Sedotto e abbandonato dal Milan: se lo compra la Roma

Il giocatore, dopo essere uno degli obiettivi del Milan, potrebbe comunque finire in Serie A visto l’interesse da parte della Roma

Nella prossima sessione estiva di mercato, la Serie A potrebbe accogliere un giocatore che era finito nel mirino del Milan. Stiamo parlando di Angel Correa: il classe 1995, in passato, è stato molto vicino al trasferimento in rossonero ma la trattativa non è andata a buon fine. Ora sul giocatore, come riportato da ‘todofichajes’, sembra essere piombata la Roma.

Correa, in questa stagione tra tutte le competizioni, ha realizzato tre gol e un assist in sedici presenze. In due sole circostanze ha giocato novanta minuti ma il suo apporto tecnico è fondamentale per una squadra che vuole essere protagonista sia in Liga sia in ambito internazionale.

Dal punto di vista tattico l’argentino ama partire da destra, in modo da venire dentro al campo e mettere in difficoltà la difesa avversaria ma può essere impiegato anche come seconda punta o centravanti con caratteristiche diverse dall’attaccante classico. Passando all’aspetto economico, Angel Correa ha una valutazione (stando a quanto riportato da Transfermarkt) intorno ai trenta milioni di euro. Contratto in scadenza nel 2026, l’attaccante è finito nel mirino della Roma.

Roma, occhi su Correa: operazione non semplice

La valutazione di trenta milioni rappresenta una montagna difficile da scalare per il club giallorosso che deve rispettare i paletti, decisamente stringenti, del Fair Play Finanziario e anche la possibilità del prestito risulta complicata da percorrere. Il club capitolino, per arrivare ad Angel Correa, sembra avere due possibilità: la prima è quella di una qualificazione alla prossima Champions, traguardo che porterebbe nelle casse del club la liquidità necessaria per accontentare le richieste dell’Atletico Madrid.

La seconda possibilità invece riguarda quella di finanziare il proprio mercato in entrata con delle cessioni importanti e, da questo punto di vista, il nome di Abraham è da tenere sotto stretta osservazione. Un giocatore come Correa, nel sistema di gioco giallorosso, potrebbe giocare da trequartista alle spalle della punta aumentando la qualità tecnica del reparto offensivo.

Bisogna però sottolineare una cosa fondamentale: la trattativa per arrivare a Correa non è per nulla semplice sia per un discorso economico sia perché la Roma, in attacco, sta pensando più che altro a come poter tenere Lukaku il cui impatto nella capitale è stato decisamente positivo. Con l’arrivo del prossimo mercato estivo scopriremo il futuro dell’attaccante argentino anche se il rischio che salti il trasferimento in giallorosso (dopo quello al Milan dell’estate scorsa) non è da escludere.