Alessia Marcuzzi, selfie piccante e la cucina diventa rovente

Cucina che si incendia subito con la foto davvero scottante della meravigliosa, Alessia Marcuzzi: curve da non credere.

Difficile da credere, ma la stupenda Alessia Marcuzzi è nata nel novembre del 1972 e per questo oggi ha quasi 51 anni. La splendida conduttrice, attrice e imprenditrice romana è anche una modella, con un fisico davvero pazzesco. Ecco perché fa da tantissimi anni ammattire i fan. Tanti, gli italiani che la amano, e i suoi follower non sono soltanto i suoi connazionali: molti anche i fan della bella Alessia in giro per il mondo.

Ne ha davvero tanti, la bellissima bionda dagli occhi castani che ha confessato tanto tempo fa la sua fede calcistica. Alessia tifa Lazio e con quella squadra in particolare ci ha anche condiviso qualcosa, ma ci arriveremo con calma. Intanto, continuiamo parlando dei suoi social. Con quel fisico mozzafiato, la splendida conduttrice oggi ha raggiunto i 5,5 milioni di follower. Certamente non pochi.

Marcuzzi hot, versione rovente

Dicevamo della Lazio. Ebbene, la meravigliosa ex modella, è stata fidanzata con l’ex attaccante dei biancocelesti, Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’Inter, con il quale ha anche un figlio, Tommaso, di 21 anni. Poi però, è stata anche col famoso dj italiano, Francesco Facchinetti, che le ha regalato la seconda figlia Mia, ed ancora con un calciatore: l’ex portiere del Chelsea, Carlo Cudicini. Oggi è di nuovo separata. Da pochi mesi, è finito il suo matrimonio con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi ed adesso sembra essere single.

Cosa ovvia, vista la bellezza disarmante di Alessia che come detto, sta facendo battere i cuori dei fan da tantissimi anni, con le sue misure che sono 100-60-95. Insomma, numeri che se pensati in curve fanno davvero venire il mal di testa. A proposito di anni passati, la stupenda romana esordiva nel 1991 in Attenti al dettaglio su Telemontecarlo, per poi fare il primo passo cinematografico tre anni dopo. Qualcuno la ricorderà infatti in Chicken Park del 1994.

Visto il fisico da urlo, la meravigliosa conduttrice è stata anche testimonial per tanti marchi come Omnitel, Pompea, Vodafone, Comete Gioielli, Pasta Felicia ed ancora altri. E con le stesse curve pazzesche, la romana conquista ancora oggi il cuore dei fan, che già la amano alla follia.

Eccola, stupenda come sempre e con dei vestiti che non hanno pietà per i più deboli di cuore. La splendida classe ’72 infatti, si scatta un selfie da postare poi su Instagram, e che selfie. Bellissima ed elegante, capelli all’indietro e giacchetta chiara, come i pantaloni che evidenziano lo stato di forma incredibile di Alessia. Ma su, c’è solo una fascia a coprire il prosperoso lato A, che anche oggi lascia tutti a bocca aperta. Davvero molto piccante.