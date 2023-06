Ribaltone in panchina: il nome è clamoroso

Panchina a sorpresa nel calcio europeo: un allenatore inaspettato prenderà la guida tecnica di una squadra importante

La stagione del calcio europeo è ormai quasi finita, ed è tempo di pianificare il futuro, sia per quanto riguarda le rose dei giocatori sia per chi siederà in panchina. Lo si sa bene in Serie A, dove diversi allenatori sono a rischio esonero o si sa già che verranno sostituiti. È da poco arrivata la notizia che una squadra molto prestigiosa e di primo piano ha infatti scelto il suo tecnico per la prossima stagione, compiendo una scelta davvero sorprendente e storica.

D’altronde, il valzer delle panchine è sempre un evento molto seguito dalle cronache sportive del mese di giugno, e quest’anno sembra essere anche più interessante del solito. Cambierà infatti l’allenatore del Napoli campione d’Italia, con la decisione di Spalletti di non rinnovare e prendersi un anno di riposo. Forse ci saranno novità alla guida della Juventus, con Allegri sempre in bilico, e dell’Inter, con Inzaghi che dopo la finale di Champions potrebbe andare in cerca di una nuova esperienza.

Dovrebbe invece rimanere al Milan Stefano Pioli (mentre invece partiranno Maldini e Massara dai quadri dirigenziali), e la stessa cosa dovrebbe accadere con Mourinho alla Roma. Il portoghese era dato vicino al PSG, ma il club parigino sta cercando ora di chiudere con Nagelsmann, che a sua volta ha rifiutato in passato la corte del Chelsea. I Blues hanno infine deciso di ripiegare su Pochettino, che avrà il compito di riordinare una rosa ricca ma ingombrante. Anche la sua ex squadra, però, sta valutando un nuovo tecnico.

Scelta clamorosa per la panchina del Tottenham: farà la storia

Il Tottenham ha deciso in questi giorni chi sarà il suo nuovo allenatore, dopo diverse stagioni deludenti. Dopo l’addio proprio di Pochettino, capace di portare gli Spurs alla finale di Champions League nel 2019, si sono susseguiti vari tecnici, tra cui Mourinho e Conte, ma tutti senza successo. Ora, per ripartire il club inglese ha deciso di puntare su Ange Postecoglou, reduce da due anni eccellenti alla guida del Celtic di Glasgow. E la sua scelta è destinata a diventare storica.

Di origine greca, Postecoglou è cresciuto in Australia, paese di cui ha anche vestito la maglia della nazionale negli anni Ottanta e con cui, da allenatore, ha vinto la Coppa d’Asia del 2015. Si tratterà dunque del primo australiano a sedere sulla panchina di un club di Premier League, e in generale di una squadra di uno dei massimi campionati europei. Il Tottenham e Postecoglou hanno trovato un accordo biennale, con opzione di prolungamento per una terza stagione. Trasferimento già ufficializzato: l’avventura di Postecoglou in Premier League è pronta ad iniziare.