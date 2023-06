Dalla Juve ai giallorossi: contatto ufficiale

Dalla Juventus il giocatore si starebbe preparando per andare a vestire i colori giallorossi: le ultime novità di mercato.

La Juventus sta progettando il suo futuro. Dopo la penalizzazione di 10 punti che le è stata inflitta in campionato per il caso plusvalenze e l’ammenda di poco più di 700mila euro per la manovra stipendi, il club bianconero deve ripartire. E lo farà dalla partecipazione alla Conference League nella prossima stagione.

Anche se un’eventuale decisione da parte della UEFA potrebbe cambiare anche questo scenario. In ogni caso, ai piani alti della società si ragiona sul mercato. Un giocatore in particolare dirà presto addio.

La Juventus non ha attraversato una stagione semplice. I sali e scendi in classifica e il mancato aggancio della Champions League e dell’Europa League hanno guastato i piani della società che ha dovuto anche pagare l’ammenda che le è stata inflitta. Senza la massima competizione europea, alcuni giocatori stanno pensando di lasciare e di trasferirsi altrove.

A tal proposito, è definitivamente finita la storia con Angel Di Maria, che proprio ieri ha annunciato il suo addio ufficiale alla maglia bianconera. Stesso discorso vale per Adrien Rabiot che, dopo un’ottima stagione, molto probabilmente non rinnoverà e si trasferirà altrove a parametro zero. Non si esclude neanche un addio importante per poter far cassa e in questo senso resta Dusan Vlahovic il primo indiziato. Ma c’è anche un altro giocatore che è sempre più vicino alla separazione.

Calciomercato Juventus, Paredes non verrà riscattato: c’è già un altro club interessato a lui

La Juventus, quindi, come riferito anche da ‘Relevo.com’, non eserciterà il riscatto di Leandro Paredes dal Paris Saint-Germain a poco 22 milioni di euro com’era stato stabilito al momento del trasferimento al Torino. L’argentino non ha fatto breccia nel cuore dei bianconeri ed è stato più volte criticato per quanto mostrato in campo. La Juve quindi non continuerà con lui, che però non tornerà neppure al PSG.

Leandro Paredes è dunque tornato sul mercato. ‘Relevo.com’ ha reso noto che, con il mancato riscatto della Juventus, il centrocampista non farà neanche ritorno nel club parigino. Su di lui c’è l’interesse del Galatasaray. La squadra turca non è stata l’unica a chiedere di lui e a interessarsi al suo cartellino, ma al momento sembra essere comunque quella più intenzionata a bruciare la concorrenza.

L’obiettivo è perciò quello di trovare una quadra con il PSG. Il mediano è infatti con il Paris Saint-Germain sotto contratto fino al 2024, ma pur di non perderlo a parametro zero potrebbe già andare in porto quest’estate un’operazione che lo andrà a coinvolgere.