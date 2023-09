Calcio sotto choc: tentativo di suicidio da un ponte, ha 22 anni

Clamorosa notizia dell’ultim’ora che è venuta fuori con il giocatore che ha provato a suicidarsi da un ponte dell’autostrada e ora il mondo del calcio è sotto choc.

Una bruttissima notizia quella che è arrivata in queste ora con i compagni di squadra, il club e lo psicologo in apprensione con le forze dell’ordine che hanno provato in tutti i modi a fargli evitare l’incredibile tragedia.

Adesso ci sono degli aggiornamenti riguardo quelle che sono le condizioni del ragazzo di soli 22 anni che ha provato a suicidarsi proprio in queste ore nella nota città francese di Nizza.

Suicidio a 22 anni a Nizza: Francia sotto choc

E’ davvero incredibile quello che è accaduto in queste ore con la notizia che arriva dalla Francia riguardo il tentativo di suicidio di un calciatore del Nizza da un ponte autostradale: si tratta del giovanissimo talento Alexis Beka Beka. La gendarmerie al lavoro per evitare la tragedia sembra essere riuscita nell’impresa di far scendere il giocatore dal viadotto.

Alexis Beka Beka è il giovane giocatore del Nizza che ha provato in queste ore a suicidarsi minacciando di lanciarsi nel vuoto da un viadotto sul ponte Magnan sulla A8 nei pressi di Nizza. Decisivo sarebbe stato l’aiuto dello psicologo della squadra francese del Nizza che è proprietaria del cartellino del talento Alexis Beka Beka.

Nizza: Alexis Beka Beka voleva togliersi la vita

Secondo le informazioni dei media francesi Alexis Beka Beka ha provato a suicidarsi togliendosi la vita su un ponte. La sua intenzione era quella di lanciarsi nel vuoto, ma sarebbero andate avanti delle trattative tra lui e lo psicologo del Nizza con anche le altre forze dell’ordine locali.

Pare che tutto sia nato per una delusione d’amore che avrebbe scatenato la reazione del giovane calciatore che ora sembra costretto a fare i conti con se stesso. Al momento però il caso sembra essere rientrato con Alexis Beka Beka che è stato salvato da tutte le persone che erano lì sul posto a lavorare.

Chi è Alexis Beka Beka del Nizza?

Ora sarà decisivo l’aiuto di tutte le persone che sono vicine al giovane Alexis Beka Beka che possono aiutarlo. Dal Nizza fino ai familiari per uscire da questa situazione. Sono state ore d’angoscia per tutti per questa situazione drammatica che ha sconvolto tutti.

Pare che a incidere su questo avvenimento sia stata una delusione d’amore. Alexis Beka Beka è stato acquistato nel 2022 dalla Lokomotiv Mosca dove era andato dopo essere cresciuto in Francia con il Caen.