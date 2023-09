Clamoroso affare tra Juve e Real Madrid, arriva gratis

La Juventus la prossima estate potrebbe assicurarsi le prestazioni di un calciatore in forza al Real Madrid a zero: ecco di chi si tratta

È un inizio di stagione caratterizzato da alti e bassi quello della Juventus targata Massimiliano Allegri. Il goffo ko subito per mano del Sassuolo al Mapei Stadium ha generato non poco rumore, poiché ovviamente ci si aspetta che la ‘Vecchia Signora’ sia in grado di evitare questi scivoloni.

Scivolone che, invece, è avvenuto sabato scorso. Di conseguenza, oggi è un vero e proprio azzardo includere la squadra guida da Allegri nella lotta per la conquista dello Scudetto. Ad ogni modo, la compagine torinese è riuscita a reagire immediatamente, a distanza di poche dalla brutta sconfitta in terra emiliana.

Adrien Rabiot e compagni, infatti, hanno superato di corto muso l’insidioso ostacolo Lecce, raccogliendo tre punti significativi fra le mura dell’Allianz Stadium. Era molto importante tornare subito alla vittoria, in modo da lasciarsi alle spalle il blackout di qualche giorno fa. Decisivo, in tal senso, il contributo fornito da Arek Milik, andato in gol al minuto 57 della seconda frazione di gioco.

Il centravanti polacco ha permesso a bomber Dusan Vlahovic di rifiatare un po’ nel turno infrasettimanale, mentre in altre posizioni del campo Allegri non gode della stessa abbondanza. D’altronde, la campagna acquisti estiva del club di Exor è stata assai magra.

Calciomercato, dal Real Madrid alla Juventus a zero: ritorno di fiamma

Il Football Director Cristiano Giuntoli ha potuto intervenire poco o niente sul fronte entrate, anche per via dell’esclusione dalla Champions. Ma il dirigente bianconero, coadiuvato dal direttore sportivo Giovanni Manna, sta tenendo i radar accesi in ottica futura, per potenziare la rosa della Juventus nei mesi a venire.

E, ovviamente, l’attenzione della dirigenza torinese è rivolta pure alle possibili occasioni a parametro zero. A tal proposito, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe assicurarsi le prestazioni di una pedina di proprietà del Real Madrid, che presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024.

Il riferimento, entrando ancor più nello specifico, è a Lucas Vazquez (32 anni). L’esterno spagnolo dei ‘Blancos’ non è così centrale nei piani del club madrileno, che preferirebbe puntare su altri profili. Ancelotti gli sta concedendo un buon minutaggio per via dei reiterati problemi fisici di Carvajal, ma l’eventuale rinnovo dell’accordo scritto per Vazquez appare comunque improbabile.

La Juventus apprezza questa opzione da diverso tempo, ragion per cui potrebbe provare ad approfittare della situazione. Come riferisce ‘Diariogol.com’, la società piemontese avrebbe ricominciato a prendere in considerazione la pista in argomento, sebbene il classico modus operandi di Giuntoli consista nell’inserire in rosa calciatori molto più giovani. Vazquez, però, piace molto ai bianconeri e potrebbe rappresentare un’eccezione a certe condizioni. Staremo a vedere.

