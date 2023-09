Balotelli chiude la carriera in Italia: club a sorpresa

Mario Balotelli torna ad essere oggetto di desiderio di alcune squadre in giro per l’Europa e arriva ora una notizia di calciomercato importante con le dichiarazioni ufficiali.

Dopo una lunga carriera fatta di alti e bassi, ma soprattutto grandi polemiche, ora bisognerà valutare quelli che saranno gli ultimi anni di carriera del giocatore italiano.

E’ stato stesso il giocatore ad esporsi in maniera importante e ora apre anche al possibile ritorno in Italia in vista dei prossimi anni. Ci sono degli aggiornamenti davvero particolari sul suo futuro.

Calciomercato: Balotelli torna in Italia

Mario Balotelli è pronto a tornare in Italia e a farlo dalla prossima stagione. Perché il giocatore è tornato in Turchia e firmato di nuovo per l’Adana Demirspor. Adesso bisognerà capire come andrà a finire tra le parti, perché c’è la sensazione che il contratto firmato fino al 2024 il prossimo anno difficilmente sarà rinnovato.

Intanto, diverse squadre possono pensare di chiudere per Balotelli in Italia e riportarlo nel proprio paese. Ci sono diverse società che valutano seriamente il suo acquisto.

Palermo: Balotelli apre al trasferimento

Mario Balotelli può tornare a giocare per gli sceicchi e farlo questa volta al Palermo, una delle squadre dove il gruppo di proprietari del Manchester City ha deciso di investire in Italia. In passato l’attaccante italiano ha giocato per loro proprio col club inglese e ora potrebbe tornare a libro paga per una squadra italiana però.

Perché è arrivata l’apertura di Balotelli al trasferimento al Palermo. Queste le sue parole ai microfoni di TvPlay in diretta su calciomercato.it:

“In Arabia Saudita andrei, ma dipende dall’offerta. Se giocherei mai al Palermo? Sì, perché no. Non tornerei a Brescia per ciò che è accaduto col presidente”.

Balotelli al Palermo: tutto rimandato al 2024

Mario Balotelli valuterà nel 2024 quella che potrà essere la sua prossima squadra. Perché al momento ha firmato un annuale con l’Adana Demirspor in Turchia e poi deciderà se cambiare per una nuova società. Ci sono diverse squadre che possono dare l’occasione al giocatore di tornare in Italia e in Serie B può aprirsi una nuova occasione per lui dopo aver già giocato col Brescia.

Da capire che tipo di stagione farà il Palermo e in quel caso se potrebbe arrivare davvero la chiamata per Mario Balotelli che accetterebbe di corsa di tornare nella propria città dov’è nato per vestire i colori di una maglia storica che ha tanta voglia di calcio con un progetto importante.