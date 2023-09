L’assalto è solo rimandato: 60 milioni per Vlahovic!

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere lontano dalla Juventus con il centravanti serbo che potrebbe salutare a giugno.

Accostato più volte ad altre squadre, Vlahovic è rimasto alla Juventus e si sta prendendo la squadra bianconera sulle spalle a suon di gol ed ottime prestazioni.

Non è però da escludere un addio al termine del campionato in corso con i bianconeri pronti a mettere a segno un’importante plusvalenza grazie alla cessione del cartellino della propria punta.

Nei pensieri di Allegri e della società in estate c’era l’intenzione di fare cassa con l’addio del serbo per poi puntare su Lukaku, successivamente passato alla Roma. L’affare non è però andato in porto considerato il fatto che Pochettino non ha dato l’ok per l’acquisto di Vlahovic da parte del Chelsea.

Calciomercato Juventus, cambiano le carte in tavola: Vlahovic può partire

Secondo quanto affermato da Fichajes.net, Mauricio Pochettino avrebbe cambiato idea sul centravanti della Juventus ed avrebbe dato il suo ok per l’acquisto da parte dei Blues.

Il Chelsea, dal canto suo, sarebbe già pronto a dare l’assalto al calciatore bianconero in vista di gennaio mettendo sul piatto circa 60 milioni di euro. Una somma che non sarebbe però sufficiente per i bianconeri considerato anche il fatto che l’ex Fiorentina è partito nel migliore dei modi in questa stagione. Per lasciare andare via Vlahovic da Torino in questo momento servirebbe una proposta di almeno 80 milioni di euro.

L’intenzione da parte della Juventus è però quella di tenere il proprio attaccante fino al termine del campionato in corso. L’intesa con Chiesa va alla grande in queste prime uscite in Serie A ed Allegri ora non vorrebbe toccare un giocattolo che sembra funzionare al meglio. Non è invece da escludere un cambio di rotta in vista della prossima estate quando la Juventus dovrà fare anche i conti con le mancate entrate da parte delle coppe europee in questa stagione e potrebbe ricorrere ad una cessione eccellente.

Il Chelsea, complice anche un inizio di stagione ancora una volta deludente, vorrebbe mettere mano di nuovo al portafogli in fretta e furia andando ad individuare quelle figure che possano dare nuova linfa alla rosa a disposizione dell’allenatore argentino. In vista del prossimo anno resta sempre viva anche l’ipotesi Rafael Leao con il Milan che per il suo gioiello portoghese chiede una somma intorno ai 120 milioni di euro.