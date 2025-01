Allarme Inter: 4 infortuni più seri del previsto, il comunicato

Momenti di grande panico in casa Inter perché ora inizia a girare davvero male tra la Supercoppa Italiana persa in finale contro i cugini del Milan con una clamorosa rimonta e gli infortuni che aumentano.

Guai per i campioni d’Italia che hanno perso in Arabia Saudita la possibilità di vincere il primo trofeo dell’anno quando in Supercoppa dal vantaggio di 2-0 nel secondo tempo è arrivata una rimonta clamorosa all’ultimo secondo del Milan che ha ribaltato la situazione e ottenuto il 2-3 finale. Ora per Simone Inzaghi però c’è anche l’amaro in bocca per gli infortuni di alcuni giocatori che saranno indisponibili per le prossime e importanti partite.

Torna il campionato e non ci sono buone notizie per l’Inter che ha perso per infortunio diversi giocatori. Il club nerazzurro in questo momento deve fare i conti con diverse assenze importanti che rischiano di compromettere la situazione anche in Serie A. Si sono infortunati Calhanoglu, De Vrij, Thuram e Correa in Arabia oltre a quei giocatori che già erano fuori e indisponibili.

Infortuni Inter, 4 giocatori fuori per Inzaghi

Aumenta la lista dei giocatori dell’Inter infortunati che non saranno a disposizione per la prossime partite di campionato. Perché ora ci sono guai seri per la società nerazzurra che deve provare a rimettersi a lavoro, ma occhio a ciò che è accaduto che andrà monitorato nel dettaglio.

In occasione della Supercoppa l’Inter ha perso per infortunio Calhanoglu, De Vrij, Thuram e Correa e ora c’è grande apprensione per capire quelle che sono le condizioni dei giocatori e i tempi di recupero che rischiano di essere più lunghi del previsto.

In queste prossime ore ci sarà un comunicato ufficiale dell’Inter che svelerà il possibile rientro di Calhanoglu, Thuram, De Vrij e Correa i base a ciò che è accaduto e che hanno riportato singolarmente i vari giocatori, per capire anche quando potranno tornare in campo.

La speranza è quella di rivedere Thuram nella prossima sfida di campionato con Venezia ma resta in forte dubbio, situazioni più complicate per Calhanoglu, De Vrij e Correa che hanno riportato problemi muscolari e rischiano di saltare più partite. Si aspetta il comunicato e le prossime ore saranno decisive per scoprire la verità.