Asse Torino-Barcellona, la Juve batte il colpo: Motta accontentato

Dopo la delusione in Supercoppa, la Juventus ha accontentato Motta nel calciomercato rinforzandogli la rosa con un profilo d’esperienza.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza bianconera sarebbe in trattativa avanzata per un giocatore del Barcellona, profilo di qualità che potrebbe (e dovrebbe) andare a completare uno di quei reparti dove la coperta è davvero corta. Spesso Motta si è lamentato di mancanza di alternative in quel ruolo, ma adesso non ha più scuse. Considerato anche l’investimento che la Vecchia Signora si appresta a compiere, l’allenatore italo-brasiliano ha il compito e l’obbligo di far rialzare la sua squadra che fino a questo momento in stagione ha decisamente deluso le aspettative.

Asse con Barcellona: la Juventus si rinforza

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che dopo la delusione in Supercoppa si sarebbe iniziata a muovere concretamente per cercare di andare a risolvere i problemi che la rosa di Thiago Motta ha dimostrato di avere in questa prima parte di stagione.

Considerati i tanti infortuni subiti, la difesa è senza ombra di dubbio il reparto che tutt’oggi ha bisogno di rinforzi, ed è proprio su quella zona di campo che Cristiano Giuntoli starebbe lavorando insieme al suo gruppo di lavoro. L’assenza di un giocatore come Bremer sta pesando e peserà fino alla fine del campionato, ed è per questo che l’allenatore italo-brasiliano avrebbe presentato una lista di nomi di livello che possano sostituire senza far rimpiangere il brasiliano. In particolare uno di questi avrebbe messo d’accordo tutti, al punto che la dirigenza bianconera ci starebbe seriamente provando in questo calciomercato.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, per andare a rinforzare e completare la propria difesa la Juventus avrebbe messo gli occhi sul difensore uruguaiano del Barcellona Ronald Araujo, che fino a questo momento ha collezionato pochissime presenze nonostante sia tornato dal grave infortunio alla coscia a dicembre.

Juventus: 55MLN per prelevarlo al Barça

La Juventus potrebbe fare all-in su Ronald Araujo in questo calciomercato. Il difensore uruguaiano non sembrerebbe rientrare a pieno nei piani di Hansi Flick, che fino a questo momento l’ha praticamente sempre fatto sedere in panchina.

Sfumata la pista Tomori, quella che porta al difensore del Barcellona non si pronostica essere tanto semplice, complice anche l’alta valutazione che il club blaugrana fa del suo giocatore. Stando ai colleghi di Transfermarkt, infatti, per lasciar partire Araujo in questo calciomercato il Barça potrebbe chiedere fino a 55 milioni di euro, soldi che servirebbero al club spagnolo anche per cercare di risolvere la questione Dani Olmo. A fronte di questo è meglio che la Juventus non si aspetti alcun tipo di sconto, anche se la volontà del giocatore potrebbe giocare un ruolo fondamentale, eventualmente, nelle trattative. Staremo a vedere.