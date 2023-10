Allegri a rischio, ancora sotto accusa: cambia il volto della Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri non va oltre lo 0-0 contro l’Atalanta e fioccano nuovamente le accuse contro l’allenatore.

I bianconeri erano stati chiamati a una prova di forza contro la Dea di Gian Piero Gasperini ma la partita del Gewiss Stadium è stata estremamente noiosa. Pochissime azioni gol, pochi tiri in porta e ancor meno occasioni nitide. La classifica non si è mossa per i due club ma le vittorie delle prime della classe hanno portato già un divario importante.

Allegri è ancora sotto la lente d’ingrandimento delle polemiche. Se la Juventus non gira bene è lui il colpevole principale e anche questa volta non è esente da critiche.

Juventus, Allegri sotto accusa: il motivo

La Juventus vista contro l’Atalanta non è stata entusiasmante come la squadra scesa in campo fino alla giornata contro la Lazio. La squadra in questa stagione ha sicuramente trovato un ritmo migliore, delle qualità che sembravano nascoste e sembrava pronta al salto di qualità.

Troppo spesso, però, in queste prime sette giornate di campionato ha già mostrato il suo lato “peggiore”: la discontinuità. La rosa non sempre ha reagito agli stimoli esterni con grande impatto e ha mostrato delle difficoltà.

Il colpevole è Massimiliano Allegri che non è riuscito ancora a dare un’identità precisa e certa alla squadra e forse non è riuscito a trovare ancora il punto debole e curarlo.

Allegri colpevole della brutta Juventus: quale futuro?

La Juventus vista in campo con l’Atalanta non è stata certamente la stessa Juve bella e spumeggiante ammirata contro la Lazio di Maurizio Sarri e le colpe sono tutte, ancora una volta, da affibiare al tecnico livornese.

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sulla Juve di Allegri e sottolinea l’importanza di arrivare fino ad aprile per valutare nei minimi dettagli il lavoro fatto fino ad ora.

Il fattore principale e più grave della situazione Juventus è la felicità dei tifosi. Tanti bianconeri ormai stanno perdendo entusiasmo e la colpa è delle mancate vittorie ma anche di una Juve sempre altalenante e non sempre divertente da vedere. Anche per questo il futuro di Allegri potrebbe essere sempe più a rischio.

Juventus senza “spirito juventino”

Secondo quanto riferisce Tuttosport, alla Juventus manca lo “spirito juventino”. E anche in questo caso l’allenatore bianconero non sembra essere in grado di trasmettere la passione ai calciatori e, di conseguenza, a tutti i tifosi che pian piano si allontanano sempre più dalla squadra.

Al momento Allegri non sembra assolutamente a rischio alla Juventus e il suo esonero non sembra affatto contemplato. Solo a fine stagione si tireranno le somme e si valuterà con cura se è il caso di dirgli addio.