Cremaschi esplosiva: visione da capogiro

Una Laura Cremaschi sempre più esplosiva: visione da mozzare il fiato per la Regina del web e dei social network

Tanti sono i motivi per cui il game show ‘Avanti un altro‘, in onda onda nel pre-serale di Canale 5, la rete ammiraglia di Mediaset, tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori: la suspense del game, i bizzarri personaggi che popolano il mini-mondo, la simpatia e l’intelligente ironia del conduttore Paolo Bonolis e le divertenti incursioni, con tanto di improponibili travestimenti, di Luca Laurenti.

Eppure, chi letteralmente calamita gli sguardi dei telespettatori, soprattutto ovviamente quelli degli uomini, è Laura Cremaschi, meglio nota come la Cremaschina, come da nickname del suo profilo Instagram, dove è seguita da oltre un milione di fedeli follower.

A ogni sua apparizione nelle fasi salienti di ‘Avanti un altro’ la Regina del web, ruolo che interpreta nel mini-mondo dopo aver ricoperto, fino al 2021, quello della Bonas, è seguita con lo sguardo pedissequamente dai telespettatori, rapiti dalle sue movenze sensuali e dalle sue curve superhot.

Ma per fortuna dei suoi fan Laura Cremaschi non esibisce la sua prorompente bellezza solo sugli schermi televisivi. Da vera Regina del web e dei social network, la Cremaschina allieta le giornate dei suoi follower con scatti ad alto tasso di sensualità.

Laura Cremaschi, compleanno esplosivo: visione da urlo

Insomma, Laura Cremaschi sa bene che ormai i suoi fan non possono fare a meno di ammirarla, ragion per la quale, per aiutarli a vincere la loro ‘crisi di astinenza’ dalla Cremaschina, l’ex Bonas condivide sui suoi canali social ogni momento delle sue frenetiche giornate dove, manco a dirlo, è sempre al top e di una bellezza da togliere il fiato.

E così Laura Cremaschi ha reso partecipi della sua festa di compleanno i suoi follower attraverso i relativi scatti che ha postato su Instagram. Tra una puntata e l’altra di ‘Avanti un altro, dunque, la Cremaschina, ha trovato il tempo per festeggiare, circondata dai suoi affetti più cari, il compleanno.

Un momento speciale reso ancor più magico dalla presenza di parenti, amici e amiche tanto che nella didascalia che accompagna il suddetto scatto Laura ringrazia tutti coloro che hanno reso indimenticabile il suo genetliaco: “Grazie a tutti per aver reso il mio compleanno così speciale. Ognuno di voi ha contribuito a rendere questa giornata indimenticabile e vi sono grata per tutto l’amore e l’affetto che mi avete dimostrato. Siete tutti importanti per me e vi voglio bene”.

Laura Cremaschi, quindi, ha spento 37 candeline ma il regalo di compleanno ai follower lo ha fatto lei: abbracciata a un’amica che le stampa un bacio sulla tempia coperta dai capelli, Laura, inguainata in un elegante long dress nero, ritrae con una mano un lembo del vestito quel tanto che basta per mettere in mostra uno stacco di coscia da far girare la testa. Cento di questi giorni, Laura! Mai come in questo caso, concordano tutti i suoi fan, un tale augurio è d’uopo.

