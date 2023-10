Infortunio Bremer, svelate le condizioni e i tempi di recupero

Gleison Bremer ieri è uscito dal campo per infortunio: il difensore brasiliano preoccupa Allegri e il mondo bianconero, i tempi di recupero.

Il difensore brasiliano è uscito anzitempo dalla partita contro l’Atalanta, lamentando noie muscolari che non hanno fatto stare tranquilli i tifosi bianconeri. La rosa è decimata nel reparto difensivo con soli quattro uomini – considerato il ko di Alex Sandro – a disposizione di Massmiliano Allegri che, però, gioca con la difesa a tre.

L’infortunio di Bremer ha preoccupato anche lo stesso Allegri che, invece, si affida sempre alle chiusure difensive dell’ex Torino per avere una certezza e un secondo leader in quel reparto dopo Danilo.

Infortunio Bremer, le condizioni del difensore brasiliano

La Juventus di Massimiliano Allegri ha pareggiato 0-0 contro l’Atalanta e la partita ha scontentato, di fatto, tutte le parti in causa. I due allenatori avrebbero voluto vincere per continuare la scalata ai primi posti ma la solidità difensiva di entrambe le squadre e la poca pericolosità offensiva hanno bloccato tutto sullo 0-0.

Nel corso della partita, la Juventus ha perso Gleison Bremer per infortunio. Il difensore brasiliano ha sentito tirare i muscoli e si è accasciato al suolo chiedendo l’intervento dei medici.

Il cambio forzato ha portato preoccupazione a Massimiliano Allegri che ha perso uno dei leader difensivi in una partita molto importante.

L’infortunio di Bremer è pesante? Effettuati i controlli

L’infortunio di Gleison Bremer tiene in ansia la Juventus. La prossima partita è delicatissima per il mondo bianconero, visto che si giocherà contro il Torino e sarà un derby ad altissima intensità emotiva.

Bremer è l’ex della partita e il più atteso in gare così complicate e contro attaccanti di una certa stazza come è Duvan Zapata. Le prime sensazioni sull’infortunio di Bremer hanno fatto preoccupare Massimiliano Allegri e tutto il mondo bianconero.

Appena ha sentito tirare i muscoli ha subito chiesto il cambio per evitare di sovraccaricare ulteriormente la parte indolenzita e rischiare uno stop molto lungo. L’uscita anticipata dal campo ha aiutato a evitare difficoltà ben peggiori e ora le sensazioni sono positive.

Tempi di recupero Bremer: sospiro di sollievo per la Juventus

Sabato 7 ottobre alle ore 18.00 la Juventus affronterà il Torino all’Allianz Stadium e Gleison Bremer sarà in campo da titolare. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, per il difensore brasiliano si è trattato solo di crampi e di un po’ di paura di uno stop lungo e per questo ha chiesto subito il cambio.

I tempi di recupero di Bremer saranno relativamente brevi. Osserverà un paio di giorni di riposo e di lavoro personalizzato per tornare al meglio ad allenarsi a metà settimana e scendere in campo da titolare contro la sua ex squadra.