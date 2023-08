Mercato: trattativa lampo in Serie A per Berardi, beffata la Juventus

Uno dei nomi destinati ad infiammare questi ultimi giorni di calciomercato in Serie A è certamente Domenico Berardi. Il numero 10 del Sassuolo si prepara a cambiare squadra ma in maniera sorprendente non va alla Juventus, che da mesi ormai si stava muovendo sulle sue tracce.

La Juventus, come è noto, in sede di mercato ha inseguito a lungo Domenico Berardi. Anche quest’anno i bianconeri sono tornati sulle sue tracce, ma anche in questo caso sembra che questo matrimonio non si debba fare. A quanto pare, infatti, le cessioni sono bloccate e questo rallenta, di fatto, anche il mercato in entrata, visto che mancano le risorse economiche necessarie a chiudere i colpi chiesti da Massimiliano Allegri per completare la rosa. Neanche quest’anno, dunque, le strade del talento del Sassuolo e della Juventus convergeranno. Un altro club, infatti, fa sul serio per lui ed è pronto a condurre una trattativa lampo per assicurarsene le prestazioni.

Calciomercato: beffata la Juventus

E’ stata una estate a dir poco particolare per Domenico Berardi. Per la prima volta nella sua carriera, infatti, ha dato la netta sensazione di essere pronto a salutare il Sassuolo ed a provare una nuova esperienza. Prima la Lazio, poi la Juventus. Alla fine, però, nessuna delle due è riuscita a stringere.

Stando a quanto riportato da TuttoSport, però, il suo nome è in cima alla lista dei desideri per la Fiorentina. Nel caso in cui il Brentford dovesse rilanciare rispetto ai 43 milioni già offerti per Nico Gonzalez, l’argentino sarebbe lasciato partire. E nei pochi giorni che resterebbero, la Fiorentina avrebbe la forza economica per chiudere una trattativa lampo con il Sassuolo proprio per Berardi.

Berardi alla Fiorentina, è l’erede di Nico

Allo stato attuale delle cose, in attesa che si concluda il mercato, Domenico Berardi è praticamente fuori dai piani del Sassuolo. Anche per la gara contro il Napoli, infatti, non è stato convocato dal momento che sono troppo un fattore in questa fase le voci di mercato che lo riguardano. In 351 partite complessive con la maglia dei neroverdi, il numero 10 ha trovato la via della rete in 133 circostanze. Ora, però, chiede a sé stesso ed alla propria carriera il definitivo salto di qualità. E la Fiorentina gli può offrire questa chance.