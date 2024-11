Allegri, panchina top per ripartire: “Obiettivo vincere la Champions”

Si avvicina il ritorno di Max Allegri nel grande calcio: il tecnico livornese ha fissato il suo obiettivo, è ambizioso e vuole vincere la Champions! Arriva l’annuncio

Max Allegri è ancora alla ricerca di una panchina. Non ha fretta di tornare, dopo l’esonero ricevuto lo scorso maggio e la fine in maniera burrascosa (almeno con la dirigenza) della sua storia decennale con la Juventus. A Torino ha lasciato comunque ottimi ricordi soprattutto tra i tifosi e i giocatori. Al momento però non ha ancora preso una decisione in merito al ritorno.

Sta attendendo la chiamata giusta cosa che non deve essere arrivata né in estate né in questi mesi. C’erano state diverse voci che lo volevano ritornare sulla panchina del Milan in caso di esonero di Fonseca o su quella della Roma che di esoneri, invece, ne ha già collezionati due. Ma soprattutto c’erano state le voci che lo volevano sulla panchina della Nazionale, l’opzione forse più gradita al tecnico toscano.

Allegri e l’obiettivo di vincere la Champions: ripartenza da una panchina top!

Bisognerà vedere l’evolversi della stagione e forse anche la conclusione di essa prima di poter programmare un ritorno di Allegri. Strizza l’occhio alla possibilità di allenare l’Italia ma se Spalletti dovesse restare saldo al suo posto almeno fino al Mondiale, come ad oggi sembra, è chiaro che Max si guarderebbe intorno. E il ritorno in un club è la scelta più logica, seppur con determinate caratteristiche.

Per farla breve deve essere una squadra che possa vincere e regalargli quella Champions League sfuggita due volte in finale con la Juve. Non disdegnerebbe un’esperienza all’estero, sarebbe la prima della sua carriera. Questi sono i semplici diktat imposti dall’allenatore per poter beneficiare della sua firma. Il tutto trova riscontro in alcune dichiarazioni fornite dall’ex calciatore Marco Negri rilasciate al portale tribalfootball.com.

Negri conosce bene Allegri avendolo avuto come compagno a Perugia: “La sua carriera la dice lunga sulle sue qualità”, asserisce l’ex attaccante. Poi la chiosa sul futuro del tecnico: “La sua prossima mossa potrebbe essere quella di allenare un top club all’estero. Il suo desiderio è quello di competere a livelli importanti e provare a vincere la Champions League“. Se viene detto da uno che conosce bene Max c’è da fidarsi.

Non resta che attendere le prossime mosse del livornese che starebbe pensando, dunque, ad un’esperienza all’estero per restare ad altissimi livelli e provare a inseguire quello che è il suo sogno: vincere la Champions League.