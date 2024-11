Kvaratskhelia al posto di Leao: arriva il primo sì

Khvicha Kvaratskhelia e Rafael Leao protagonisti del calciomercato, la svolta tra il georgiano e il portoghese: cambia tutto, ecco gli scenari

Si fa riferimento a loro due, spesso e volentieri, come termini di paragone per designare il giocatore più talentuoso in assoluto della Serie A. Un testa a testa a distanza quello tra Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia, accomunati da grandissime doti tecniche e in possesso di giocate in grado di infiammare i tifosi e decidere le partite in qualsiasi momento.

Il dibattito è aperto tra chi ritiene che sia migliore il portoghese del Milan oppure il georgiano del Napoli, con argomenti a sostegno delle rispettive tesi che si sprecano. Di certo, quando i due sono in giornata, è difficile fermarli per qualsiasi difesa. Un altro tema che li accomuna, di recente, è quello dei rumours di calciomercato.

Leao ha vissuto un periodo non facile al Milan, dal quale sta provando a venire fuori, ma le ultime settimane hanno riacceso i radar dei grandi club su di lui e l’ipotesi di un addio al Diavolo non è da scartare. Molto dipenderà da come andranno le prossime settimane, per capire se la ‘crisi’ tra il portoghese e il club è rientrata oppure no. D’altro canto, Kvaratskhelia e il Napoli trattano un rinnovo complesso, c’è la volontà di restare insieme ma qualora non si trovasse l’accordo a fine stagione, anche in questo caso, la cessione sarebbe certamente possibile.

Kvaratskhelia, ‘sorpasso’ su Leao: cambiano i piani del Barcellona

Inutile dire che ci sono società davvero importanti pronte a fare follie o quasi per i due talentuosi attaccanti. I quali condividono anche il sogno di giocare in una tra Real Madrid e Barcellona, un giorno.

Le ultime notizie riportate dal portale iberico ‘Fichajes.net’ mettono l’accento sui movimenti del Barcellona, in particolare. I catalani in cima alla propria lista hanno sempre Leao, che Mendes sta provando a portare in Catalogna. Ma qualora non si riuscisse a trovare una breccia per impostare l’affare con il Milan, i blaugrana si getterebbero su Kvaratskhelia. Di certo, De Laurentiis non regalerebbe affatto il suo gioiello e per portarlo via dal ‘Maradona’ occorrerebbe una cifra considerevole, vicina ai 100 milioni di euro, ma è un investimento che dalle parti del Camp Nou potrebbero considerare, per uno dei talenti destinati a brillare maggiormente in Europa nei prossimi anni.