Terremoto Ferrari: salta Hamilton

Nuovo terremoto in casa Ferrari: salta Lewis Hamilton. Il colpo di scena è clamoroso, le parole del team principal Vasseur

Lo scorso 1° febbraio la notizia che sconvolgeva l’intero mondo della Formula 1: Lewis Hamilton alla Ferrari. Una vera e propria bomba, un colpo di scena clamoroso che ancor prima dell’inizio del Mondiale in corso di svolgimento, già lo mise in secondo piano.

La Regina delle scuderie sportive di Formula 1 ed un sette volte campione del mondo finalmente insieme: era dai tempi di Michael Schumacher che un connubio del genere non faceva scalpore. Ed allora il tedesco, quando arrivò alla Ferrari, pur con tutto il suo carisma, di titoli iridati ne aveva vinti appena due.

Sir Lewis, invece, arriva a Maranello per coronare il suo sogno fin da bambino (non l’ha nemmeno mai nascosto) ma anche per portare a casa l’ottavo mondiale, più di un cruccio, un vero e proprio obiettivo da raggiungere quasi ad ogni costo. E così per il numero 44 della Mercedes, complice anche una monoposto tutt’altro che performante e competitiva, questi ultimi Gran Premi stanno diventando una sorta di “grande attesa” prima di tuffarsi n una nuova avventura.

Ferrari, colpo di scena clamoroso: riguarda Hamilton

Hamilton alla Ferrari ha spiazzato anche la Mercedes, di fatto all’oscuro di tutto fino all’annuncio del pilota stesso. A Brackley, anzi, erano convinti di essere riusciti a convincere il britannico a rinnovare ulteriormente il suo accordo in scadenza.

L’avventura di Hamilton in Ferrari è però già in salita. Il sette volte campione del mondo, infatti, entrerà a bordo della Ferrari sono ad inizio del prossimo anno, nella monoposto del 2022: niente test post stagione sugli pneumatici del prossimo 10 dicembre, quindi, in programma sempre dopo il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del Campionato.

La Mercedes – come spiega Motorsport – non rilascerà anticipatamente il suo pilota anche perché Lewis, a fine anno, dovrà rispettare un evento promozionale con la Petronas, uno degli sponsor della scuderia tedesca. E complice il regolamento che impedisce di girare con la monoposto del 2025 all’infuori dei test pre stagionali in Bahrain, il team principal Vasseur ha svelato i piani della Ferrari per Lewis.

“Non avrà bisogno di molte ore di acclimatamento, ha abbastanza esperienza per essere veloce fin dal primo giorno o subito dopo. Saranno sufficienti i due giorni di test con la vettura precedente più quelli in Bahrain” ha sottolineato. E sembra scontato che la Ferrari farà provare ad Hamilton la F1-75 (quella del 2022) sul circuito di casa, a Fiorano. In fabbrica, intanto, si lavora per un piano speciale per Lewis: il 2025 è già iniziato.