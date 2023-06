Allegri via, che indiscrezione: “Annuncio il 26: l’erede alla Juve dal 1 luglio”

Clamorosa indiscrezione sul futuro della panchina bianconera: il grande ribaltone potrebbe completarsi tra non molto

Lui vuole restare, lo ha detto a chiare lettere. La società lo avrebbe – usiamo il condizionale – ufficialmente confermato alla guida tecnica della squadra. La campagna acquisti, ancora in stato embrionale, si sta sviluppando secondo le sue precise indicazioni. Eppure… eppure non si placano le indiscrezioni – praticamente quotidiane – su un possibile addio di Massimiliano Allegri alla Juve. Lo scenario è in continua evoluzione, con la partecipazione attiva di nuovi soggetti.

Certo, il contratto fino al 2025 a 7 milioni di euro l’anno è un ostacolo ancora insormontabile per un eventuale esonero dell’allenatore. Nonostante la piazza bianconera continui a chiedere ‘la testa’ del tecnico dei cinque scudetti consecutivi – l’hashtag #Allegriout continua a campeggiare su Twitter con un ottimo seguito – la dirigenza sembrerebbe intenzionata a proseguire il matrimonio con il livornese.

Ma se qualcuno si facesse avanti con una proposta per strappare il tecnico alla ‘Vecchia Signora’? Detto fatto. Dall’Arabia Saudita, curiosamente dallo stesso club che ha dato il benservito a Rudi Garcia, poi accasatosi al Napoli, sarebbe già arrivata un’offerta che potrebbe allettare l’allievo prediletto di Giovanni Galeone. A quel punto, senza doversi sobbarcare i costi di un licenziamento oneroso, la proprietà potrebbe salutare il toscano e cercare un nuovo volto per la panchina. I tifosi già sognano. Anche perchè il nome più gettonato è un idolo assoluto del popolo bianconero.

Allegri, giorni contati: l’erede scalda la piazza

Secondo quanto riportato da Juventus Mercato, l’account Twitter esperto di movimenti di mercato del club bianconero, non ha dubbi: il 26 giugno Massimiliano Allegri sarà annunciato come nuovo tecnico dell’Al Nassr, il club della Saudi Pro League in cui milita un certo Cristiano Ronaldo. Al posto dell’ex allenatore del Milan dovrebbe arrivare a Torino un nome più che gradito ai tifosi juventini. Uno che ha aspettato – invano – due anni per coronare il suo sogno di allenare la Nazionale francese, salvo poi incassare la conferma, nel ruolo, dell’amico Didier Deschamps.

Già accostato con insistenza alla Juve da parecchi mesi a questa parte, Zinedine Zidane sarebbe pronto a tuffarsi nella nuova avventura nel club che lo aveva lanciato nel grande calcio. Il campione del mondo a Francia ’98, sempre secondo Juventus Mercato, verrebbe annunciato il 1 luglio. All’apertura ufficiale della sessione estiva di scambi. In una stagione che dovrebbe essere di transizione per il sodalizio piemontese, il carismatico manager è pronto a costruire la sua creatura. Con buona pace di quei pochi tifosi bianconeri che vorrebbero proseguire con Allegri.