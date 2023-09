Paura in campo: allenatore sviene, trasportato in ospedale

Attimi di paura con l’allenatore che è svenuto direttamente in campo: subito trasportato in ospedale, ecco le sue condizioni

Un momento di terrore in campo durante la sfida di campionato. L’allenatore è svenuto improvvisamente sul terreno di gioco vicino alla panchina, mentre era intento a parlare con il quarto uomo. Attimi di apprensione per le sue condizioni con tutta la scena davvero sconvolgente per chi era presente.

Il calcio è soprattutto passione, ma a volte abbiamo assistito anche ad episodi spiacevoli in campo e fuori. Come per esempio, la morte improvvisa di Piermario Morosini, all’epoca centrocampista del Livorno, che è venuto a mancare in campo all’Adriatico di Pescara. Ora gli spettatori hanno vissuto momenti di terrore con l’allenatore che è svenuto in pochi secondi. Ecco il retroscena con il giovane tecnico che è stato subito trasportato in ospedale.

Allenatore barcolla e sviene: ecco il racconto dettagliato

Un malore improvviso, ma grazie all’aiuto dei sanitari c’è stato subito il primo soccorso con il defibrillatore. Ora è stato subito trasportato in ospedale per gli accertamenti, ma cos’è successo nel dettaglio?

Tanta paura durante la sfida di Serie C tra Vicenza-Pergolettese. Verso la fine del primo tempo, l’allenatore degli ospiti, Matteo Abbate, è svenuto vicino alla panchina mentre stava protestando con il quarto uomo. Subito è stato soccorso per poi essere trasportato all’ ospedale Menti di Vicenza per tutti gli accertamenti del caso. In passato è stato anche un calciatore di Hellas Verona e Cremonese, mentre ora è alla guida della Pergolettese. Tutto è avvenuto in pochi secondi: un momento davvero terribile con il giovane tecnico che ha iniziato a barcollare davanti a tutti i presenti.

Il peggio sembra essere passato con la partita che è ripresa dopo tanti minuti. Le sue condizioni ufficiali saranno rese note a breve dopo tutti gli esami del caso. Attimi di puro terrore con l’uomo che è svenuto improvvisamente mentre era preso dalla foga della partita di Serie C.

L’allenatore era cosciente quando è stato ripreso il gioco con la sfida che è ripartita dopo diversi minuti. Lo stadio è andato in totale apprensione con una situazione davvero surreale con la gara che è passata in secondo piano. Nelle prossime ore sarà diramato un comunicato ufficiale, ma tutto sembra essere rientrato già in campo. Le condizioni saranno monitorate anche in nottata.