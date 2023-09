La vittoriosa domenica di Serie A della Fiorentina è stata macchiata dal grave infortunio di uno dei titolarissimi della formazione di Vincenzo Italiano.

Costretto ad abbandonare il campo nel corso della prima frazione di gioco, fra l’altro in lacrime, le condizioni del giocatore hanno immediatamente fatto preoccupare allenatore e tifosi, che in qualche modo si sono resi conto che il problema in questione non fosse assolutamente di poco conto.

In attesa di scoprire la reale entità di questo infortunio, nel post partita della Dacia Arena Vincenzo Italiano si è presentato ai microfoni di DAZN cercando, per quel che fosse possibile, a fare il punto sulle condizioni del suo giocatore, mostrandosi visibilmente preoccupato.

Fiorentina, infortunio grave per un titolare: l’annuncio di Italiano

La Fiorentina vince ad Udine 2 a 0 contro la compagine di Sottil, ma perde per infortunio uno dei suoi titolari, ovvero Dodo. Il terzino brasiliano, infatti, è stato costretto ad uscire dopo neanche 10′ a causa di un problema fisico che non gli ha addirittura permesso di abbandonare il rettangolo verde di gioco in autonomia.

Non solo, Dodo ha accompagnato il suo rientro negli spogliatoi con delle lacrime che hanno immediatamente lasciato intendere che si potesse trattare di un infortunio tutt’altro che leggero.

Nel post partita della Dacia Arena Vincenzo Italiano ha provato a fare il punto sulle condizioni del terzino della Fiorentina, ma l’allenatore viola, oltre che a mostrarsi particolarmente preoccupato, ha così parlato ai microfoni di DAZN dell’infortunio subito da Dodo: “Sembra essere un problema al ginocchio, gli si è girato. Vedremo cosa uscirà dagli esami, ma mi auguro con tutto il cuore che non sia nulla di grave, non tanto per l’importanza di Dodo, ma perché questi sono sempre infortuni da evitare“.

Infortunio Dodo: nelle prossime ore gli esami

A fronte di quanto detto da Vincenzo Italiano in conferenza stampa, non si può fare altro adesso che aspettare i risultati degli esami strumentali ai quali si sottoporrà nelle prossime ore Dodo. La speranza di tutto il mondo Fiorentina è che, ovviamente, quello del brasiliano sia stato solo un tremendo spavento, ma il linguaggio del corpo dell’allenatore Viola nel post partita non ha lasciato intendere nulla di positivo. Si temono, dunque, lunghi tempi di recupero per Dodo, che a questo punto potrebbe anche aver addirittura subito la rottura del crociato.

La Fiorentina vince: Italiano commenta così

Tutto sommato il pomeriggio della Fiorentina può ritenersi positivo, nonostante l’infortunio di Dodo. I Viola hanno infatti vinto ed agganciato al quarto posto in classifica la Juventus, anche se Vincenzo Italiano non si è detto totalmente soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi.

Ai microfoni di DAZN l’allenatore fiorentino ha infatti detto: “Il risultato va bene, anche perché questi sono i punti che alla fine conteranno. Non abbiamo offerto una prestazione sfavillante, ma i ragazzi hanno dimostrato di saper soffrire. Oggi l’importante era vincere, e siamo stati bravi nel farlo“.