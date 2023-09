Bologna-Napoli, sostituito subito per infortunio: le condizioni

Il posticipo della domenica pomeriggio fra Bologna e Napoli ha subito riservato la prima spiacevole sorpresa per i tifosi e l’allenatore.

Dopo neanche 5′ di gioco, infatti, il titolare è stato costretto a chiedere il cambio a causa di un infortunio che preoccupa e non poco, considerata anche la sua importanza negli schemi della squadra. Un’assenza, questa, che nel corso dei restanti 45′ si farà sentire e che potrebbe arrivare anche ad incidere sul risultato finale della partita stessa.

La speranza, ovviamente, è che il giocatore possa essersi fermato in tempo scongiurando ogni male, ma al momento le sensazioni sono tutt’altro che positive.

Infortunio durante Bologna-Napoli: sostituito

La partita di questo pomeriggio fra Bologna e Napoli ha perso uno dei suoi protagonisti per infortunio. A neanche 5′ dal fischio d’inizio dell’arbitro Ayroldi, infatti, il giocatore ha richiamato l’attenzione della panchina per notificare un problema fisico non di poco conto.

Ovviamente nel corso dei prossimi giorni il ragazzo si sottoporrà ad una serie di esami strumentali per capire la reale entità di questo infortunio, ma per il momento l’attenzione è focalizzata sulla partita e sul fatto che la squadra debba giocare per altri 45′ senza uno dei suoi migliori giocatori, che lasciando il campo anzitempo conferma questo suo sfortunato inizio di stagione.

C’è dunque apprensione in casa Bologna in merito alle condizioni di Stefan Posch, che come detto è uscito ufficialmente al 10′ a causa di un infortunio muscolare. Prima che venisse confermato il cambio, lo staff medico rossoblu ha cercato di recuperare l’austriaco medicandolo, ma alla fine si è preferito non rischiare anche in vista dei prossimi impegni in Serie A.

Bologna-Napoli, esce Posch per infortunio: le condizioni

Continua il complicato inizio di stagione per Stefan Posch, che ancora a secco di bonus si è anche infortunato nei primissimi minuti di gioco della sfida del Dall’Ara contro il Napoli. Al momento non è ancora possibile fare un quadro specifico sulle condizioni dell’esterno di Thiago Motta, ma l’impressione è che l’infortunio sia di natura muscolare,

Ora non si può fare altro che sperare che Posch alla fine si sia fermato in tempo non aggravando ulteriormente la situazione, ma solo i risultati degli esami ai quali si sottoporrà il rossoblu nelle prossime ore potranno definire la reale entità del problema fisico che ha subito l’austriaco.

Bologna, cambio forzato: fuori Posch, dentro De Silvestri

A fronte dell’infortunio di Stefan Posch Thiago Motta è stato costretto ad un cambio forzato. Al posto dell’austriaco l’allenatore del Bologna ha deciso di optare per l’esperienza di Lorenzo De Silvestri, alla sua terza presenza stagionale.