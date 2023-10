Esonero ufficiale, scelto il nuovo allenatore: spunta la clausola

A furia di collezionare risultati negativi, la dirigenza non ha potuto fare altro che prendere la decisione di esonerare l’allenatore, nei confronti del quale la fiducia si è oramai esaurita.

Una decisione importante quella presa dal club, anche perché, come detto, non c’era altra soluzione per cercare di una scossa importante a tutto l’ambiente, particolarmente affranto dopo un inizio di stagione catastrofico che si rispecchia perfettamente nella posizione di classifica della squadra.

Confermato l’esonero, la dirigenza si è subito messa all’opera per individuare a chi affidare la panchina, posando l’attenzione su un allenatore in particolare che, a quanto pare, che sarebbe il prescelto.

Esonero confermato: scelto il nuovo allenatore

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, visto che ad oggi sono già stati registrati alcuni importanti cambi in panchina. L’ultimo è stato registrato e confermato proprio negli scorsi giorni, con la dirigenza che ha optato per l’esonero dell’allenatore dopo un catastrofico inizio di stagione da parte della squadra.

C’è bisogno di ripartire, ed anche subito, sennò il rischio di buttare all’area un’intera stagione può diventare realtà, ed è per questo che l’Almeria non ha perso tempo avviando immediatamente il casting per individuare il suo nuovo allenatore dopo, l’obbligato, esonero di Moreno ufficializzato ad inizio settimana.

Essendo comunque una panchina esotica, con una società ed un progetto tecnico interessante alle spalle, nel corso di questi giorni tanti nomi di allenatori sono stati accostati al club andaluso, ma a quanto pare le dirigenza rojiblanca avrebbe intenzione di puntare su un profilo che conosce già abbastanza bene l’ambiente. Stando a Fabrizio Romano, infatti, l’Almeria avrebbe individuato in Veljko Paunovic l’allenatore del futuro per salvare la formazione dall’ennesima retrocessione della sua storia. Le parti sono al lavoro per cercare di trovare un accordo, col serbo che però è attualmente sotto contratto con il Chivas di Guadalajara.

Almeria, si tratta per Paunovic: spunta la clausola col Chivas

L’Almeria vuole Paunovic come nuovo allenatore, profilo classe ’77 che conosce molto bene l’ambiente de La Union dopo avervi giocato nel 2008. Le parti sarebbero in contatto già da diverse settimane, e stando a Fabrizio Romano Paunovic avrebbe già dato il suo consenso ad un ritorno in Spagna.

Risolto questo -importante- aspetto, l’Almeria ha ora da che trattare direttamente col Chivas Guadalajara, che punta a trattenere il serbo in panchina facendo leva sulla clausola che lo lega al club.

Almeria, Paunovic prima scelta: ecco le alternative

Paunovic è dunque la prima scelta per la panchina dell’Almeria, che comunque valuta delle alternative qualora la strada che porta al serbo si dovesse complicare. Queste portano il nome di Javi Garcia e Carlos Carvalhal, che stando a MARCA avrebbero però già rifiutato la possibilità di sedersi sulla panchina del club andaluso.