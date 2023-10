Roma, infortunio Pellegrini: annuncio di Mourinho

La Roma vince contro il Servette dopo un primo tempo “orribile” a detta di José Mourinho, che nel post partita ha fatto il punto sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini, uscito per infortunio dopo appena 18′.

Una notizia, questa, che ovviamente costringe lo Special One a correre ai ripari in vista dei prossimi impegni stagionali, anche perché l’impressione è che lo stop del capitano giallorosso possa essere più lungo del previsto.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita dell’Olimpico, Mourinho si è infatti mostrato essere particolarmente preoccupato per le condizioni di Lorenzo Pellegrini, il cui infortunio sembra essere sempre “il solito“.

Roma, infortunio Pellegrini: le condizioni del capitano

La Roma si prende il primo posto del suo girone di Europa League al pari della Stella Rossa, ma la serata dell’Olimpico ha un retrogusto amaro per i giallorossi, considerato l’infortuno di Lorenzo Pellegrini.

Il capitano giallorosso è stato infatti costretto ad uscire dal campo solo appena 18′ dalla sua entrata a causa dell’ennesimo infortunio muscolare della sua carriera. A fronte di questo nelle prossime ore Pellegrini si sottoporrà ad una serie di esami strumentali che definiranno l’entità di questo problema, ma le sensazioni al momento non sono delle migliori.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, José Mourinho ha tentato di fare il punto sulle condizioni del capitano della Roma, mostrandosi quasi deluso dicendo: “Lorenzo ha una storia clinica particolarmente complessa, ed è un peccato, visto che è un giocatore di grand talento. Infortunio? Non ho parlato ancora con i medici, ma credo sia uno dei suoi soliti problemi, ovvero di entità muscolare“.

La Roma vince ma non convince Mourinho: il post partita

Oltre a dare delucidazioni, o meglio provarci, sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini, José Mourinho si è anche soffermato sulla prestazione di questa sera della sua Roma contro il Servette, dicendo: “Oggi primo tempo orribile. Eravamo passivi a causa del troppo poco movimento di quando avevamo la palla. Secondo tempo invece molto meglio, e si è visto. Mi è piaciuto, abbiamo semplicemente cambiato atteggiamento iniziando a giocare con molta più fiducia nei nostri mezzi“.

La Roma in questa stagione sembra avere due facce, una per il campionato ed una per l’Europa League, anche se Mourinho non crede assolutamente in questa cosa. Lo Special One ha infatti detto: “Non esistono due Rome. C’è differenza di opposizione, considerato che in Serie A ci sono rivali più temibili rispetto a Servette e Sheriff, con tutto il rispetto eni loro confronti”.

La Roma vince ancora nel segno di Lukaku

Oltre al Gallo Belotti, protagonista della serata dell’Olimpico è stato ancora una volta Romelu Lukaku. Il belga pare abbia cambiato il volto offensivo della Roma di Mourinho, che sull’ex Inter ha detto: “Romelu ha molto da dare a questa Roma, anche perché ha un’influenza positiva nella squadra su tutti i livelli. Siamo molto contenti di averlo con noi“.