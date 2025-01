Altro che big: Rashford lotterà per la salvezza in Serie A

Tutto pronto per l’arrivo di Rashford in Serie A. Il calciatore del Manchester United non andrà nè al Milan e neanche alla Juventus, svelata la sua prossima destinazione.

Un vero colpo di scena. Il mercato di gennaio rischia di regalare delle grandi emozioni con una squadra che sta facendo sul serio per prendere Marcus Rashford dal Manchester United.

Big spiazzate dalla proposta della neo promossa che a sorpresa potrebbe beffare le pretendenti e strappare Rashford ai Red Devils.

C’è la volontà del club inglese di privarsi del calciatore, che ha un ingaggio da 14 milioni netti a stagione. Amorim ha deciso di metterlo fuori dalla squadra, ecco perché alcuni club italiani sono sulle sue tracce.

E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a fare il punto della situazione riguardo il possibile arrivo in Serie A di Marcus Rashford.

Il giocatore inglese, infatti, ha deciso di lasciare Manchester in questo mercato di gennaio 2025. Ibrahimovic si era messo sulle sue tracce ma anche un altro club ha deciso di investire su di lui.

Infatti, a sorpresa, un’altra squadra italiana è pronta a presentare un’offerta per prendere il giocatore classe 1997 che è finito ai margini del progetto Manchester United. L’arrivo di Amorim in panchina ha portato a degli stravolgimenti riguardo il futuro del calciatore che adesso è in cerca di una nuova squadra.

Chi sta prendendo Rashford?

Il Milan, la Juventus ed anche il Napoli si erano interessate all’attaccante inglese, senza affondare del tutto il colpo.

Il problema dell’ingaggio spaventa le big, visto che Rashford al Manchester United guadagna 14 milioni netti a stagione.

La soscietà inglese è pronta a contribuire nel pagamento dell’ingaggio ma dovrà trovare le condizioni migliori per cedere l’attaccante inglese che, a sorpresa, è finito nel mirino di Cesc Fabregas.

Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, l’allenatore spagnolo sta lavorando per portare al Como Rashford.

Su Marcus Rashford Milan, Juventus e anche Como

Il Como entra in corsa per prendere Marcus Rashford. L’inglese non ha ancora sciolto le riserve riguardo la sua prossima destinazione, chiede solo spazio e continuità.

Sia al Milan e alla Juventus rischia di trovarsi in ballottaggio con altri giocatori. Ecco perché il Como può essere la scelta a sorpresa di Rashford che si ritroverebbe a lottare per la salvezza in Serie A.

Non resta, dunque, che attendere l’evolversi del calciomercato con il fratello agente del calciatore che sta valutando la situazione migliore per Marcus che a Como ritroverebbe Raphael Varane che è diventato ambasciatore della squadra italiana, dopo il ritiro a causa dell’infortunio.