Kvaratskhelia al PSG, incontro a Napoli: via subito, il sostituto è italiano – IL ROMA

Il Napoli può perdere subito Khvicha Kvaratskhelia: il PSG è tornato alla carica per acquistare immediatamente il georgiano, incotro in città.

La stagione del georgiano non sta andando benissimo come tutti si aspettavano con Antonio Conte e le difficoltà si stanno evidentemente proiettando anche sul suo umore, non sempre felicissimo e, anzi, spesso nervoso e meno sorridente di come siamo stati abituati a vederlo. Il futuro di Kvaratskhelia può cambiare radicalmente anche quello del Napoli perché con la sua cessione si potrebbero valutare diversi innesti.

Il calciomercato del Napoli è entrato nel vivo e già a gennaio potrebbero esserci delle mosse clamorose per Antonio Conte.

Calciomercato Napoli: Kvaratskhelia subito via

Il Napoli può perdere immediatamente Khvicha Kvaratskhelia. Il futuro del georgiano è fortemente in bilico in questo momento visto che non ha ancora rinnovato il suo contratto con gli azzurri, nonostante una trattativa che va avanti ormai da mesi e per questo si sono aperte le porte della cessione già per gennaio.

Nessuno è incedibile al Napoli, De Laurentiis lo aveva annunciato anni fa e ne dà conferma ogni volta che risponde alle domande dei giornalisti: al giusto prezzo tutti vanno via. E lo stesso vale per Kvaratskhelia, ora di nuovo nel mirino del PSG che sta tentando il colpaccio immediato per l’acquisto del classe 2001.

Kvaratskhelia al PSG a gennaio è un’operazione possibile. I parigini sono alla ricerca di un grande esterno offensivo che possa garantire qualità e quantità e il profilo del georgiano è il primo della lista.

Kvaratskhelia al PSG a gennaio: le cifre

Il PSG vuole subito Kvaratskhelia. Per Luis Enrique è un pallino sin dalla scorsa estate ma nulla potè fare di fronte alla volontà di Antonio Conte di trattenere il georgiano e costruire intorno alle sue qualità il nuovo Napoli che sta nascendo. I numeri e le prestazioni di Kvaratskhelia, però, non sono state eccezionali come avrebbe voluto l’allenatore leccese che ora gli preferisce Neres sulla fascia sinistra.

Secondo quanto riferisce Il Roma, c’è stato un incontro a Napoli tra l’entourage di Kvaratkshelia, Manna e dirigenti del PSG per chiudere immediatamente l’affare e fare in modo che si possa arrivare all’accordo e alle firme nel giro di pochi giorni.

Il Napoli è disposto a cedere Kvaratskhelia a gennaio di fronte a un’offerta da 80 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, mentre il PSG vorrebbe chiudere immediatamente a 60 milioni, spingendo su un accordo di massima con il calciatore con un contratto da 8 milioni a stagione.

Via Kvaratskhelia: il Napoli prende Chiesa

La cessione di Kvaratskhelia è una possibilità concreta per il Napoli, con Antonio Conte che ormai si fida e si è affidato completamente alla verve offensiva di David Neres che può fare la differenza contro qualsiasi avversario e sta facendo vincere molte partite agli azzurri.

Con l’addio di Kvaratskhelia, il Napoli si fionderebbe dritto su Federico Chiesa. L’ex Juventus ha aperto all’occasione Napoli, visto che con il Liverpool è un pesce fuor d’acqua e potrebbe provare a rilanciarsi proprio in Serie A.