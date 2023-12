Intimo rosso e fisico strepitoso: Elisabetta Canalis da brividi!

La showgirl è una bomba sexy e la sua ultima istantanea su Instagram lascia senza parole: intimo bollentissimo

Si sa come da tempo il terreno social sia diventato il suo habitat naturale: ed è così che Elisabetta Canalis è tornata a spiazzare i fan. La sua ultima foto pubblicata su Instagram ha lasciato senza parole i tanti seguaci dell’ex velina, che si è mostrata in un’istantanea a dir poco provocante.

Una delle donne più belle e seguite al mondo, mamma, modella e non solo. Elisabetta Canalis continua la sua marcia verso un successo praticamente infinito che, costantemente negli anni, l’ha resa un’icona per più generazioni. A 45 anni è stata apprezzata in praticamente ogni suo lavoro. È stata la velina, probabilmente la più amata di sempre, di ‘Striscia la Notizia‘. Il programma di Antonio Ricci dal 1999 al 2002 la mise al fianco della bionda Maddalena Corvaglia. Le due sono diventate grandi amiche anche se negli ultimi anni pare che il legame si sia malamente interrotto.

Dopo aver incantato su Canale 5, Elisabetta ha letteralmente estasiato milioni di persone mettendosi al centro di un calendario davvero rovente. Era il 2003, aveva 25 anni ma è chiaro come fosse destinata a brillare non solo per un corpo davvero invidiabile – che ancora oggi è semplicemente strepitoso – ma anche per qualità che vanno ben oltre l’aspetto esteriore.

Ha recitato in diversi film, come il cinepanettone ‘Natale a New York’ e ‘La Seconda volta non si scorda mai’ oltre ad essere stata presente per anni anche nella televisione statunitense. Trasferitasi per lavoro proprio negli Stati Uniti, Elisabetta ha trovato l’amore in Brian Perri con cui ha condiviso la nascita della figlia Skyler Eva nel 2015. La coppia, dopo nove anni di matrimonio, ha recentemente divorziato.

Elisabetta Canalis da bollino rosso: intimo infuocato

In occasione di uno shooting per ‘Intimissimi’, la Canalis ha messo in mostra un corpo che pare essere riuscito a fermare il tempo. Proprio così, le sue forme rimangono esplosive più che mai e il completino intimo indossato dalla showgirl sassarese ha mandato letteralmente al manicomio l’intero web.

Instagram, social dove conta oltre 3,5 milioni di followers e sul quale molto spesso pubblica scatti ed in questo caso ha proprio esagerato! La Canalis ha dato il via alla stagione natalizia con il completino intimo rosso davvero bollentissimo ed estremamente risicato: lo spazio per ammirare le sue curve esagerate è davvero ampio. I fan si sono scatenati nei commenti, tra questi anche il duo comico ‘Pio e Amedeo’ che ha scherzato rivelando ogni dettaglio dallo zoom obbligatorio sulla foto della Canalis.

Un Natale caldissimo è già alle porte grazie all’infinita modella sarda che ancora una volta ha dimostrato di essere un passo avanti a tutti: ed i suoi numeri sui social rispecchiano ancora una volta quanto ‘offerto’ da Elisabetta ai suoi fan.