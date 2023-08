Milan, lo strano allarme di Pioli spiazza tifosi e dirigenza

Il Milan di Stefano Pioli scende in campo domani contro il Bologna per la prima di campionato: il tecnico ha lanciato l’allarme che preoccupa tifosi e dirigenza.

I rossoneri sono chiamati ad un campionato di altissimo livello che deve essere nuovamente vincente dopo la stagione molto complessa completata qualche mese fa. Ci sono delle situazioni da tenere sotto controllo e ancora tanti altri miglioramenti da apportare alla causa rossonera. L’allenatore emiliano vuoe tornare a vincere e il suo sogno è regalare la seconda stella ai tifosi e alla società.

In conferenza stampa Pioli ha analizzato la partita contro il Bologna e ha parlato della rosa a sua disposizione che non è ancora completa.

Conferenza stampa Pioli: l’analisi alla vigilia di Bologna Milan

Alla vigilia di Bologna Milan, Stefano Pioli ha analizzato la partita contro i felsinei che si preannuncia estremamente complessa. Le avversarie del Milan – al momento solo Inter e Napoli – hanno già giocato e vinto la prima giornata di campionato e domani toccherà ai rossoneri mettersi al pari per non perdere già terreno dalle prime della classe.

In conferenza stampa il tecnico ha parlato della partita del Dall’Ara ma non ha dimenticato di dare uno sguardo alla situazione relativa al calciomercato.

“Dopo un mese di ritiro i meccanismi non possono essere perfetti. Abbiamo lavorato su tante nuove situazioni e domani andremo in campo con idee chiare. Le partite ci diranno a che punto siamo ma ci sarà tanto lavoro da fare”.

Milan, Pioli lancia l’allarme attaccante: le parole

Non solo campo, anche il calciomercato è fondamentale per il Milan che ha acquistato tanti nuovi calciatori ma manca ancora di un centravanti che possa dare agio a Giroud di riposare nei momenti di difficoltà. Stefano Pioli ha lanciato un messaggio ai tifosi dal sapore d’allarme, visto che ha annunciato che si potrebbe restare con il parco attaccanti attuale.

“Serve un nuovo attaccante perché durante la stagione può suuccedere tutto. Ma può anche essere che restiamo così: sono anche contento delle prestazini di Okafor in quel ruolo”.

Okafor? “Sta riprendendo una buona condizione e adesso sta sicuramente meglio anche se non al 100%“.

Pioli sul calendario del Milan: “Siamo pronti”

Nei giorni scorsi c’è stata una folle polemica di Maurizio Sarri sul calendario della Lazio e sulle decisioni della Lega Calcio nel gestire l’inizio di campionato nel peggior modo possibile, a detta del tecnico laziale.

Stefano Pioli, interrogato sul fitto calendario negli ultimi 10 giorni di agosto, ha precisato che la sua squadra si sente pronta all’inizio della stagione.

“Il nostro calendario è simile a quello delle avversarie che incontreremo: il Torino gioca domani e la Roma avrà solo un giorno in più. Ma anche per quello voelvamo rinforzare la rosa, per avere tutti pronti e poter far rifiatare qualcuno”.