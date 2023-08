Altro che prestito, rescinde il contratto: regalo alla Juve

La probabile rescissione del contratto è una notizia che scatena tutti i tifosi juventini: ora il colpo è davvero possibile.

La Juve proverà a piazzare un colpo in entrata in questi ultimi giorni di calciomercato, in modo tale da regalare ad Allegri quella pedina che dovrebbe completare definitivamente la rosa.

Stando alle voci che provengono da Torino la dirigenza bianconera sarebbe alla ricerca soprattutto di un laterale destro da poter alternare a Timothy Weah. Il profilo che sta cercando Giuntoli è quello di un terzino con una buona corsa e una facilità di palleggio, molto affidabile sia in fase difensiva che offensiva.

Da qualche settimana la Juventus è in pressing su Emil Holm, 23enne svedese dello Spezia che si era messo in luce nella prima parte della scorsa stagione. Il suo infortunio si è rivelato pesantissimo per i liguri, che hanno poi dovuto ingoiare un’amara retrocessione.

La trattativa per arrivare a Holm si è però rivelata più complicata del previsto – lo Spezia chiede circa 15 milioni per il giocatore – ed è per questo che Giuntoli sta sondando il mercato alla ricerca di qualche situazione più favorevole. Proprio in queste ore è trapelata una notizia che potrebbe scatenare l’interesse di Madama.

Rescissione in arrivo, la Juve esulta: Giuntoli al lavoro

Alvaro Odriozola non sembra più rientrare nei piani di Carlo Ancelotti, che ha già fatto sapere alla dirigenza dei Blancos di non volere più in rosa il terzino di San Sebastian. Odriozola aveva fatto rientro a Madrid dopo l’esperienza in prestito alla Fiorentina, culminata con 27 presenze tra campionato e coppa Italia e una rete messa a segno nel roboante 6-0 al Genoa.

L’ex viola non riesce proprio a trovare spazio nel Real Madrid e per questo il suo futuro sembra sempre più lontano dal Bernabeu. Tuttavia, i Blancos non sono più disposti a cedere in prestito il giocatore come fatto negli ultimi anni (lo spagnolo è stato girato anche al Bayern Monaco a gennaio 2020, ndr).

Il Real Madrid vorrebbe cedere definitivamente Odriozola ma nessun club ha avanzato una proposta concreta per il giocatore. Ecco perché si sta facendo largo l’ipotesi di una rescissione consensuale che potrebbe rivelarsi un’opportunità eccezionale per la Juve. Se davvero il Real Madrid libererà Odriozola la Juve potrebbe lanciarsi sul giocatore, prelevandolo a zero e garantendo così ad Allegri un rinforzo di qualità sulla fascia.

