La Fiorentina può rovinare la Champions League delle italiane: il motivo

La Fiorentina si sta giocando la qualificazione alla prossima Conference League: i Viola decidono il destino della Champions League.

Il club toscano rischia di uscire ai playoff di Conference League dopo aver perso la partita d’andata contro il Rapid Vienna per 1-0. La squadra di Vincenzo Italiano è chiamata a dare il massimo di fronte al proprio pubblico per meritarsi la rimonta a la seconda chance consecutiva di giocarsi la competizione europea, persa solo in finale contro il West Ham lo scorso anno.

Il destino della Fiorentina in Conference League, inoltre, deciderà anche quello di tutte le squadre italiane in Champions League. C’è un motivo in più per riuscire a ribaltare il risultato e fare il bene dell’intera Serie A.

Fiorentina: all-in per la rimonta in Conference League

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è chiamata alla rimonta contro il Rapid Vienna per accedere ai gironi di Conference League. I Viola hanno un conto aperto con la terza competizione europea, persa solo in finale nella passata stagione contro il West Ham.

Vincenzo Italiano ha chiesto ai suoi di fare il possibile per regalare altre serate indimenticabili ai propri tifosi che si aspettano una prestazione di altissimo livello contro la squadra austriaca.

Inoltre la qualificazione della Fiorentina in Conference League aiuterebbe anche la Serie A per la prossima edizione della Champions League.

Fiorentina: serve un aiuto per la nuova Champions League

La prossima edizione della Champions League vedrà 36 squadre partecipanti in un girone unico. E la qualificazione della Fiorentina questa sera in Conference League potrebbe dare una mano al coefficiente europeo delle italiane.

Il nuovo format a 36 squadre e girone unico prevede posti aggiuntivi rispetto alla Champions attuale che si assegneranno anche sulla base delle prestazioni nelle coppe negli anni precedenti. Le due Federazioni che avranno ottenuto il miglior coefficiente nella stagione 2023/24 potranno portare una squadra in più in Champions League nella stagione 2024/25.

Per la Serie A, dunque, si tratterebbe di portare anche la quinta classificata in campionato in Champions League.

Cosa c’entra la Fiorentina in Conference League? Una eventuale eliminazione questa sera, il club toscano non porterebbe punti utili alla causa, costringendo tutte le altre squadre a tentare di sopperire – con vittorie di più partite possibili in Europa League e in Conference League – alla mancanza di punti derivanti dalla Conference.

Quanti posti in Champions League per la Serie A? I punteggi 2022-23

Nella stagione 2022-23 l’Italia ha fatto registrare il secondo miglior coefficiente medio, solo dopo ai club inglesi. Il secondo posto sarebbe da mantenere per dare modo anche alla Serie A, oltre alla Premier League, di portare cinque squadre in Champions League nel 2024-25.

Ecco i risultati della passata stagione.