Ibanez incredibile: esordio shock in Arabia, i tifosi si scatenano

Incredibile Ibanez: l’ex difensore della Roma ne combina una delle sue all’esordio in Arabia Saudita. E i tifosi si scatenano…

Roger Ibanez verrà ricordato a Roma più per gli errori commessi che per le sue prestazioni positive. Ne sanno qualcosa anche i tifosi della Lazio che l’hanno eletto a vero e proprio “idolo”, sbagliando varie volte quella che a Roma è considerata la madre di tutte le partite: il derby.

Nelle due stracittadine dello scorso anno un errore per match: il sanguinoso passaggio che ha azionato la rete di Felipe Anderson in quello di andata, l’espulsione nel corso del primo tempo al ritorno. E si trattava di una recidiva visto che già nel 2021 si macchiò di un grave errore contro i biancocelesti.

Insomma i tifosi giallorossi non hanno poi storto il naso al suo addio. Le sirene dell’Arabia Saudita sono arrivate anche per lui, e alla fine si è accasato all’Al-Ahli. In pieno stile arabo la Roma ha guadagnato anche molto dalla sua cessione: 28,5 milioni di euro più 3 di bonus facilmente raggiungibili e il 20% su una futura rivendita. E nel weekend appena trascorso il difensore si è trovato ad iniziare ufficialmente la sua avventura araba.

Incredibile Ibanez, sbaglia anche all’esordio in Arabia

L’ex Roma è stato schierato subito titolare nella sfida tra Al Ahli e Al Hazem valida per la Saudi League. La vittoria è andata alla squadra di Ibanez, vincitrice per 3-1. Ma nonostante il successo la prestazione del centrale è stata da horror. Un vero e proprio shock per i tanti tifosi che hanno assistito al match.

Il difensore si è reso protagonista di ben tre errori nella stessa partita. Prima ha sbagliato un disimpegno mettendo in difficoltà l’intera retroguardia, poi ha servito con un maldestro retropassaggio da brividi il suo portiere che per poco non veniva intercettato dall’attaccante avversario. Infine ha perso il tempo su un normale retropassaggio su un pressing e si è rifugiato in fallo laterale. Una prestazione da horror show. Per fortuna la sua squadra ha vinto e questo gli ha risparmiato qualche critica.

A Roma non è passata inosservata la sua prestazione e i tifosi giallorossi si sono scatenati sui social dopo aver visto la prestazione del difensore. Gli errori sono diventati virali tra i romanisti che hanno commentato in massa quanto combinato dal loro ex giocatore, per il quale evidentemente non c’è alcuna stima. Se basta un errore per dargli addosso e dimenticare 3 anni nella capitale, allora si può affermare serenamente che il ricordo lasciato da Ibanez non è certo dei migliori.