Calciomercato, svolta Gnonto in Serie A: ora è caos totale

Il calciomercato estivo potrebbe portare novità assolute intorno alla figura di Willy Gnonto: cambia il futuro dell’attaccante italiano?

Approdato l’anno scorso al Leeds United, in Premier League, dopo aver vissuto parte della carriera nelle giovanili dell’Inter e in Svizzera, pare già pronto a fare il salto di qualità. Le sue caratteristiche sono note a tutti da quando Roberto Mancini ebbe il coraggio e l’intuizione di lanciarlo nella mischia con la Nazionale Italiana e ora anche club di Serie A stanno pensando al suo innesto.

Dove giocherà Wilfried Gnonto? Il talento italiano si è saputo mettere in mostra nello Zurigo, poi con Mancini nell’Italia e infine con il Leeds ma ora pare che l’esterno classe 2003 voglia intraprendere un’altra avventura di grande spessore.0

Calciomercato: ora è caos intorno a Gnonto

Il futuro di Willy Gnonto tiene vivo il calciomercato di Serie A. Il giovanissimo attaccante italiano ha fatto il suo esordio tra i grandi con la Nazionale di Roberto Mancini e ha stregato tutti, fino ad arrivare a giocarsi le sue chanche in Premier League. Anche in terra inglese si è messo in mostra con un campionato di ottimo spessore e ha attirato gli occhi di tanti altri club importanti.

Sarà sicuramente una delle stelle del futuro per il calcio italiano e ora le società di Serie A stanno pensando al suo profilo per completare le rose. L’addio allo Zurigo dello scorso anno è stato solo il primo passo per una carriera che si preannucia estremamente importante.

Secondo le ultime notizie di mercato, Wilfried Gnonto e il Leeds United sono ai ferri corti. Il talento italiano può andare via dala Premier League e iniziare l’avventura in un altro campionato.

Gnonto fuori rosa al Leeds: cosa è successo

Il talento di Gnonto ha iniziato a brillare qualche mese fa grazie a Roberto Mancini che gli ha permesso di mettersi in mostra davanti agli occhi del mondo intero. Ora fa parte regolarmente della Nazionale e anche con il Leeds ha giocato una stagione molto importante.

Ma ora il futuro di Gnonto è un rebus. È stato messo fuori rosa al Leeds e in questo momento non ci sono margini di un reintegro in squadra per tornare a mettere in mostra il suo talento.

Il tecnico del Leeds, Daniel Farke ha confermato in conferenza stampa che Wilfried Gnonto è fuori rosa ma non è in vendita.

Leeds, Farke conferma: “Gnonto resta ma fuori rosa”

Tra Gnonto e il Leeds ci sono dei problemi da risolvere. L’attaccante italiano ha chiesto a più riprese la cessione ma il club inglese non ha intenzione di accettare il suo addio e si è andati per vie legali.

“Gnonto non ha alcuna clausola rescissoria nel contratto e abbiamo già messo in chiaro che non lo venderemo, ne abbiamo parlato a lungo con lui. Fino a quando la situazione non sarà risolta dal punto di vista legale, non si allenerà con il gruppo perché non può concentrarsi sull’allenamento”.