Annalisa, come non l’avete mai vista: il vestitino è invisibile

Annalisa da urlo, ancora una volta, più che mai: la cantante ligure strappa applausi con un abbigliamento audace e seducente

Da più di un decennio, è una delle interpreti della canzone italiana più amate in assoluto, con un timbro vocale inconfondibile, che da quando è venuto alla luce ad alti livelli ad Amici di Maria De Filippi non ha più smesso di regalarci grandi emozioni. Parliamo di Annalisa Scarrone, in arte semplicemente Annalisa, che decisamente non ha più intenzione di fermarsi.

L’artista ligure, 38 anni, ha ottenuto svariati premi e riconoscimenti in carriera, frutto della sua bravura. Negli ultimi anni, soprattutto, si è resa celebre per i suoi brani estivi, immediatamente capaci di entrare nell’immaginario collettivo e di farci ballare. Quest’anno, è stata la volta di Disco Paradise, in collaborazione con Fedez e J-Ax.

Adesso, i fan sono in attesa dell’uscita del suo ottavo album in uscita a brevissimo, dal titolo “E poi siamo finiti nel vortice”. Poche settimane fa, l’uscita del terzo singolo, Ragazza sola, dopo Bellissima e Mon Amour. Brani di grande successo e notevole impatto. Ma uno dei motivi per cui Annalisa si caratterizza è il suo fascino, che non passa inosservato e contribuisce alla notevole audience social di oltre due milioni di followers su Instagram, traguardo tagliato di recente.

Annalisa, gambe in bella vista e trasparenze illegali: un capolavoro assoluto

Sensualità peculiare ed esplosiva, che Annalisa ci ha fatto apprezzare, naturalmente, anche nel corso dell’estate (in cui tra l’altro si è sposata, spezzando il cuore a moltissimi ammiratori). E che viene ribadita anche dall’ultimo scatto sul suo profilo, davvero da capogiro.

Un look piuttosto particolare e aggressivo, con una giacca di pelle corta a coprirla, sopra una veste intima e dalle trasparenze audaci. Visioni che lasciano il segno e accendono in un attimo la passione e la fantasia di tutto il web, per non parlare del dettaglio inguinale in bella vista, con gambe perfette che attirano ancor di più.

Like e commenti entusiasti a non finire per la splendida Annalisa, ormai una delle icone dei giorni nostri dal punto di vista della femminilità e non soltanto della bravura canora. Siamo certi che i suoi prossimi impegni, dal concerto al Forum di Assago del 4 novembre e il suo tour nei palazzetti previsto per aprile faranno registrare il sold-out totale.