Tegola Eto’o: gravi accuse, ora rischia tanto

Samuel Eto’o ha scritto la storia del calcio mondiale, ma ora gravi accuse nei suoi confronti. Ecco cos’ha fatto, la ricostruzione della vicenda

L’ex campione camerunese, dal 2021 presidente della Federcalcio del suo Paese, è stato macchiato di gravi accuse che sono arrivate nelle ultime ore. Una notizia che ha scosso tutto il mondo del calcio: un episodio in particolare ha fatto suscitare più di qualche polemica con le indagini della polizia.

Una vicenda che è diventata di dominio pubblico da pochi minuti. Un momento decisivo per capire la verità dei fatti con la difesa dell’ex centravanti di Barcellona ed Inter. Da calciatore ha vinto tanti trofei portando sul tetto d’Europa anche la compagine nerazzurra. Rapido, veloce ed imprevedibile: Eto’o ha scritto la storia del calcio mondiale da calciatore, ma ora sul suo conto non si parla assolutamente in positivo.

Eto’o, la difesa dell’ex attaccante dell’Inter: ecco la ricostruzione

Una figura macchiata nelle ultime ore, ma al momento ci sono anche le indagini in corso: le accuse sono davvero pesanti secondo le prime ricostruzioni. Un retroscena che ha scosso il mondo del calcio che l’ha conosciuto come un personaggio sportivo sempre positivo. Una bandiera presa come esempio per i più giovani dopo i suoi trascorsi tra Barcellona ed Inter, le sue principali squadre in cui ha militato.

Samuel Eto’o è stato indagato nelle ultime ore come presidente della Federcalcio camerunese. Ha vestito da calciatore le maglie di Barcellona ed Inter conquistando successi incredibili. Ora è finito al centro di un’indagine della polizia: è stato accusato di aver truccato alcune sfide per portare in massima serie il Victoria United. La notizia è stata lanciata dal tabloid inglese, The Guardian, ma Eto’o avrebbe già respinto ogni accusa. Circa quaranta persone potrebbe essere coinvolta in un’operazione davvero molto vasta, ma al momento le accuse risultano gravissime nei suoi confronti.