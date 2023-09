Annuncio in nazionale, Juventus avvisata: “MLS la mia priorità”

Juventus, annuncio a sorpresa che spegne l’entusiasmo: uno dei sogni del mercato bianconero ha confermato di avere ben altri obiettivi in mente.

Niente Juve, sì MLS. È questo il succo dell’annuncio fatto a sorpresa da un importante giocatore internazionale durante l’ultima pausa per le nazionali, approfittando di una conferenza stampa con la sua squadra.

Un rimpianto per i bianconeri, che sognavano già un grande colpo per rivitalizzare l’attacco, nell’ambito di uno scambio che avrebbe potuto esaltare i tifosi. Queste ultime novità costringeranno dunque Giuntoli a elaborare un nuovo piano.

Non che fosse un’operazione imprescindibile per la Juventus, ma la possibilità era emersa nelle ultime settimane, come riportato dai media spagnoli. Uno scambio tra un giocatore bianconero e uno di un importante club straniero prefigurava una prospettiva davvero allettante per i tifosi juventini, alle prese con una situazione non proprio felice. Già solo la notizia del possibile acquisto aveva avuto effetti positivi sui sostenitori bianconeri, e l’operazione, per quanto complicata, non pareva del tutto impossibile.

Al centro di tutto c’era la possibile partenza di Federico Chiesa, l’attaccante italiano protagonista in questo inizio di stagione nella squadra di Allegri. Il suo interesse da parte dell’Atletico Madrid aveva portato a ipotizzare addirittura uno scambio con Antoine Griezmann, che a 32 anni è ancora un giocatore di livello assoluto. Il francese sarebbe potuto essere il partner offensivo ideale per Vlahovic, e diventare facilmente il leader della squadra.

Niente Griezmann per la Juventus: ha deciso di andare in America

Ma a spegnere sul nascere ogni possibilità per questa trattativa ci ha pensato proprio l’attaccante dei Colchoneros. Parlando durante la sosta per le nazionali, Griezmann ha dimostrato di non pensare per nulla alla Juventus, e infatti anche la domanda fattagli verteva su un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita.

Il francese ha detto però che al momento non è interessato a seguire tanti noti campioni nel paese del Golfo, e per il futuro guarda piuttosto agli Stati Uniti.

L’attaccante ha definito la MLS coma la sua “priorità”, dove finirebbe per ritrovare Messi e altri suoi ex compagni di squadra ai tempi del Barcellona, come Busquets e Jordi Alba. Una scelta dettata anche dai suoi interessi culturali, visto che Griezmann è notoriamente un fan degli sport americani, e quindi sarebbe molto interessato a trasferirsi negli Stati Uniti. Progetti per il futuro, comunque, come quelli su cui si dovrà concentrare ora la Juventus, dopo che questa pista si è chiusa.