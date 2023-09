Lazio, caso Zaccagni: è successo dopo il matrimonio

Mattia Zaccagni è uno dei calciatori più importanti della Lazio e del calcio italiano: è scoppiato il caso dopo il suo matrimonio.

L’esterno della Lazio è sempre uno dei migliori calciatori per rendimento. Gol e assist sono il suo campo di battaglia, è sempre presente e con Maurizio Sarri difficilmente ha sbagliato una partita. È diventato il titolare della Lazio e si giocherà, da protagonista, la Champions League per la prima volta in vita sua.

Ogni stagione si parla di Zaccagni per le altre big del nostro calcio che vorrebbero strapparlo alla Lazio. Ma nessun top club ci è mai riuscito, proprio per volontà del club biancoceleste e di Sarri che non vogliono assolutamente privarsene.

Lazio, c’è un grosso problema con Zaccagni

Le prestazioni di Mattia Zaccagni con la Lazio sono da top player per la Serie A e per questo motivo Maurizio Sarri non ne fa mai a meno durante la stagione. Sempre titolare, sempre pronto a decidere la partita con una delle sue giocate e a mettersi a disposizione della squadra per aiutare sia in fase offensiva che di non possesso.

Di questo se ne è accorto anche Luciano Spalletti che lo ha convocato con l’Italia per le partite di qualificazione al prossimo Europeo.

Ma in casa Lazio c’è un grosso problema relativo a Mattia Zaccagni. I tifosi sono preoccupati e si rischia di andare allo scontro.

Rinnovo Zaccagni, furia contro Lotito: c’entra il matrimonio

Il futuro di Mattia Zaccagni alla Lazio è un rebus. L’esterno è un fedelissimo di Maurizio Sarri e nelle ultime due stagioni ha migliorato a dismisura il suo rendimento. Ha sempre fatto benissimo, si è messo in mostra con prestazioni super e ha chiesto alla società un rinnovo del contratto con aumento dell’ingaggio.

Negli ultimi giorni il suo agente, Mario Giuffredi, si è scagliato pesantemente contro Claudio Lotito, parlando di promesse non mantenute e patti non rispettati. Ma a cosa si riferisce l’agente di Zaccagni?

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il presidente Lotito gli aveva promesso un contratto fino al 2028 a 3 milioni più bonus nel giorno del suo matrimonio. Al momento, però, non è ancora stato messo sul tavolo e questo ha scaturito le parole del suo agente.

Senza rinnovo Zaccagni è un’occasione a basso costo

Il rinnovo di Zaccagni dovrebbe essere una priorità per la Lazio che, invece, in questo momento pare avere altre idee per la testa. O comunque non intende trattare ora con il suo agente.

Le promesse non mantenute, però, possono provocare una clamorosa spaccatura tra la Lazio e Zaccagni. E in questo possibile marasma sperano di infilarsi le altre big che potrebbero prendere Zaccagni a prezzo di “sconto” la prossima estate (con un solo anno di contratto con la Lazio).