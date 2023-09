Infortunio Juventus, problemi al crociato: la notizia dalla Continassa

In casa Juventus i problemi sono sempre dietro l’angolo e per Massimiliano Allegri non c’è mai pace: ecco cosa filtra dalla Continassa.

I bianconeri hanno iniziato la stagione con il piglio giusto e non intendono fermarsi di fronte alle prime difficoltà che stanno nascendo. La sosta per le Nazionali è stata problematica per la squadra di Massimiliano Allegri che dovuto affrontare diversi problemi legati ai calciatori attualmente in rosa e anche a chi è andato via. Ma per il tecnico, ora, è tempo di pensare alla Lazio e di preparare al meglio la partita contro Maurizio Sarri.

Alla Continassa c’è anche un problema relativo all’infermeria, visto che ogni settimana si ferma qualche calciatore importante.

Juventus, problemi per il pupillo di Allegri

La Juventus vuole tornare a vincere trofei e ad essere una delle protagoniste principali, in positivo, del campionato di Serie A. Massimiliano Allegri ha intenzione di tornare sul tetto d’Italia, vuole tornare a vincere e a mostrare anche di essere in grado di saper far giocare la squadra in un determinato modo e a grandi condizioni.

Il ritorno in campo è stato già ottimo ma ci sono ancora dei problemi da risolvere e che rischiano di compromettere la serenità dell’ambiente juventino.

Alla Continassa, infatti, ci sono anche dei problemi relativi agli infortuni e per Allegri aver perso uno dei suoi pupilli è stato un duro colpo.

Infortunio al crociato per De Sciglio: le ultime

Al termine della scorsa stagione la Juventus ha perso Mattia De Sciglio per un problema al crociato. Il difensore bianconero, pupillo di Massimiliano Allegri che lo ha spesso utilizzato come jolly, è ancora fermo ai box ma le sue condizioni sono cambiate negli ultimi giorni.

Come riferisce Tuttosport, De Sciglio sta proseguendo il percorso riabilitativo che, con tutta probabilità, lo metterà a disposizione di Allegri tra dicembre e gennaio. Il club bianconero lo ha reso protagonista di un video sui social network in cui si mostrano i miglioramenti del terzino ex Milan.

È tornato a correre sul campo e presto potrebbe diventare nuovamente un’arma vincente per Massimiliano Allegri.

Infortunio De Sciglio: presto di nuovo in campo

L’infortunio di De Sciglio ha portato la Juventus a scegliere un nuovo esterno destro a cui affidarsi per la stagione 2023-24. Timothy Weah è arrivato in grande stile e si è già preso il posto da titolare, in attesa proprio del ritorno dell’ex Milan che garantirà sana competizione.

Per Allegri De Sciglio è sempre stato importantissimo e lo ha portato con sé nelle esperienze più grandi della sua carriera. A gennaio tornerà in campo al 100% e per il tecnico toscano sarà una soluzione in più in ogni match.