Annuncio ufficiale: ecco Joao Felix

In queste settimane si è parlato molto dell’attaccante portoghese, dopo le sue difficoltà di esplosione con la maglia dell’Atletico Madrid

Momento di svolta, e non necessariamente in positivo, nella carriera di Joao Felix. Il calciatore di Diego Simeone è stato al centro delle chiacchiere di mercato per diverso tempo, ora arriva una dichiarazione che potrebbe essere molto importante.

Negli ultimi anni Joao Felix è stato considerato uno dei possibili crack del calcio Mondiale, sia con la maglia di club che con quella del Portogallo, sua nazionale. Il giocatore fu pagato una fortuna dall’Atletico Madrid (ben 126 milioni di euro per prelevarlo dal Benfica), ma non ha raccolto in queste stagioni quanto ci si aspettava.

Nell’ultima stagione i Colchoneros hanno deciso di mandarlo in prestito al Chelsea, in Premier League, ma anche in quest’avventura non è stato in grado di impattare nel miglior modo possibile nella stagione invero parecchio travagliata per il club londinese.

Atletico Madrid, Cerezo fa un annuncio su Joao Felix

Insomma, il futuro di Joao Felix non è mai stato più in dubbio di così, e le parole del presidente colchonero Enrique Cerezo lasciano intendere come la situazione sia parecchio intricata. Cerezo ha chiarito come la squadra spagnola sia decisa a trovare una soluzione per far partire Joao Felix, anche in virtù del fatto che Diego Simeone ha comunicato che non si opporrà a un’eventuale cessione dell’attaccante lusitano.

La situazione non è per nulla semplice data la cifra che l’Atletico aveva sborsato per portarlo nella Capitale spagnola, lasciando il Benfica. L’Atletico Madrid vorrebbe trovare per lui una situazione ideale, incassando anche una cifra notevole, ma secondo le ultime indiscrezioni alla squadra spagnola, a oggi, non sono arrivate offerte ufficiali da alcun club.

Le dichiarazioni, del presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo, potrebbero essere un clamoroso boomerang sul futuro di Joao Felix. Questo perché ora che tutti i club sanno come il calciatore portoghese non voglia vestire ancora la maglia dei Colchoneros e nell’andare a trattare cercheranno di abbassare al minimo l’esborso economico.

Diciamo che questa è una delle regole auree del mercato: dichiara che il calciatore non rientra più nei tuoi piani e vedrai deprezzarlo all’inverosimile. Non certo un buon affare per l’Atleti, che come detto l’ha pagato una fortuna qualche anno fa e ora potrebbe essere costretto a venderlo al miglior offerente, con un’asta al ribasso. Una situazione da monitorare nei prossimi giorni, ora che siamo in prossimità della chiusura delle sessioni di calciomercato.