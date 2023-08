Guizzo giallorosso: addio Juve

Negli ultimi tempi Cristiano Giuntoli aveva messo sul taccuino un calciatore già cercato da altre big: i giallorossi stringono per chiudere

Che la finestra estiva di scambi 2023 potesse essere difficile per la Juve lo si era già intuito. Anzi, in qualche modo era stato annunciato dalle stesse dichiarazioni della società, nonché da uno stato di cose che vede il club fuori da ogni competizione continentale. Il che significa azzeramento degli introiti provenienti dall’UEFA e dalle sponsorizzazioni delle competizioni continentali.

A conti fatti, quando mancano pochi giorni alla chiusura delle contrattazioni, l’unico vero acquisto è Timothy Weah. La dirigenza è poi riuscita a trattenere, almeno per un’altra stagione, Adrien Rabiot. E, dopo aver capito che altre strade sarebbero state difficilmente percorribili, ha confermato Paul Pogba, chiamato a dare un senso ai 10 milioni netti annui di ingaggio percepiti la scorsa stagione. Quando ha dato il suo ‘contributo‘ per 161 minuti in tutte le competizioni.

Dopo esser stata bruciata sul tempo, ma forse ancor prima economicamente, per Aouar, Frattesi, Scamacca e Carlos Augusto, la Juve ha messo nel mirino uno dei centrocampisti più brillanti nell’ultimo Mondiale. Uno che era in procinto di trasferirsi in una big già nello scorso gennaio, dopo la kermesse in Qatar, ma che poi è rimasto. Titolare di un contratto valido fino al 2024 con opzioe di rinnovo per un’altra stagione, il nordafricano sembra al passo d’addio.

Juve-Amrabat, l’affare si complica: irrompono i giallorossi

Stiamo parlando di Sofyan Amrabat, il centrocampista della Fiorentina messo nel mirino da diversi club del Vecchio Continente. Secondo indiscrezioni provenienti dalla testata As che opera anche in Turchia, il fratello di Sofyan – anch’egli calciatore, militante nell’AEK Atene – avrebbe fatto una rivelazione shock. Che rischia di mettere una pietra sulle ambizioni bianconere di arrivare al giocatore entro il 1 settembre.

Nordin, rispondendo a precisa domanda postagli, ha ammesso che ci sarebbero contatti in corso tra il Galatasaray e l’entourage del fratello in vista di un trasferimento di quest’ultimo sulle rive del Bosforo.

Il club turco, sempre più ambizioso, intende onorare le richieste del patron Rocco Commisso per quello che fu uno dei trascinatori del Marocco nel Mondiale in terra asiatica. Amrabat sogna ancora una delle destinazioni prestigiose che ad un certo punto si erano materializzate sul suo futuro – Barcellona su tutte – ma potrebbe accettare di buon grado le avances di un club in cui, tra l’altro, ha già giocato proprio il fratello…

La Juve, colta di sorpresa, deve probabilmente depennare dalla lista di Giuntoli un altro nome.