Ansia Dybala, già il primo infortunio: i tempi di recupero

La Roma perde contro il Verona e perde anche Paulo Dybala per infortunio: dopo la sconfitta è arrivata un’altra notizia scottante.

I giallorossi sono usciti con zero punti dal ‘Bentegodi’ dopo una prestazione insufficiente per la seconda giornata consecutiva. Il pareggio interno contro la Salernitana senza Dybala e Pellegrini non ha risvegliato gli animi della squadra allenata da José Mourinho che è addirittura caduta sotto i colpi dei gialloblù di Marco Baroni.

Per la Roma il campionato è iniziato malissimo e ora c’è anche una grana relativa a Paulo Dybala che rischia di compromettere le prossime partite: out per infortunio.

Roma, sconfitta e infortunio Dybala: tutto un caos

La Roma si ferma per la seconda partita consecutiva e questa volta porta a casa zero punti. Dopo il deludente pareggio maturato contro la Salernitana all’esordio del campionato 2023-24 della scorsa settimana, i giallorossi hanno perso contro un ottimo Verona per 2-1. La squadra di José Mourinho non ha risposto come avrebbe dovuto agli impulsi dati in settimana dal suo allenatore e ora si ritrova con un solo punto in classifica dopo due giornate.

Il ko della Roma è anche un campanello d’allarme per Mourinho e per la società che sta lavorando alacremente per migliorare la rosa.

E come se non bastasse durante la partita contro il Verona, la Roma ha perso anche Paulo Dybala per infortunio.

Roma, primo infortunio per Dybala: cosa è successo

La Roma perde la partita e anche Dybala per infortunio. L’attaccante argentino ha esordito questa sera contro il Verona dopo aver saltato la prima partita a causa di una squalifica derivante dalla passata stagione. In campo dal primo minuto con Pellegrini a supporto di Belotti, la Joya non ha inciso come ci si aspettava.

Ha giocato poco più di un’ora e non è parso ancora al 100% della condizione fisica. Nel secondo tempo il suo rendimento è calato e verso il 70esimo minuto è stato richiamato in panchina.

Inizialmente si è pensato a una normale sostituzione di campo, per far ruotare i calciatori. Secondo quanto riferisce DAZN, però, la sostituzione aveva un motivo preciso: un problema muscolare per Paulo Dybala.

Infortunio Dybala, sospiro di sollievo Roma: le sue parole

La Roma è subito andata in ansia per l’infortunio di Dybala. La situazione è stata gestita immediatamente dai medici che hanno curato il calciatore argentino che sarà fondamentale nel prosieguo della stagione.

Stando a quanto riferisce DAZN, però, la Roma e tutti i suoi tifosi possono tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Dybala e i suoi tempi di recupero. All’uscita dall’Olimpico è stato lo stesso calciatore ad ammettere di stare bene e di pensare già alla prossima partita. Venerdì all’Olimpico arriverà il Milan per il primo big match della stagione.