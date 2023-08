Ansia Inter, l’Arabia Saudita torna in pressing: offerta folle

Il calciomercato dell’Inter è ancora al centro di numerose trattative che possono cambiare il volto della rosa: offerta dall’Arabia Saudita.

I nerazzurri hanno iniziato il campionato nel migliore dei modi e si sono presi subito tre punti importantissimi in vista di una stagione che si preannuncia estremamente complicata e anche importante. La voglia di Inzaghi è quella di vincere il primo Scudetto della sua carriera e ha chiesto alla società ulteriori miglioramenti che possano dare agio alla squadra di gestire al meglio l’intera stagione.

Ma non mancano i pericoli in casa Inter, ancora una volta dall’Arabia Saudita che intende soffiare uno dei top player nerazzurri al tecnico.

Inter, buona la prima: attenzione al calciomercato

L’Inter ha iniziato il campionato nel migliore dei modi ma non mancano difficoltà dovute al mercato. La rosa di Simone Inzaghi non è ancora completa come vorrebbe il tecnico che ha chiesto ancora un altro attaccante e un nuovo difensore di spessore per poter sostituire al meglio la partenza di Milan Skriniar. Manca sempre meno alla chiusura del mercato e la società sta provando ad accontentare l’allenatore.

La squadra ora sembra volenterosa di fare sempre meglio e provare a tornare in vetta al campionato di Serie A per vincerlo, dopo due anni “lasciati” a Milan e Napoli.

Ci sono ancora dei pericoli da cui difendersi: l’Inter rischia di perdere uno dei top player a causa dell’Arabia Saudita.

Calciomercato, l’Arabia Saudita tenta l’Inter e Calhanoglu

L’Arabia Saudita non ha mollato e non ha concluso il calciomercato che fino al 7 settembre rischierà sempre di portare via dalla Serie A e dall’Europa i calciatori migliori. E anche in casa Inter ci sono ancora dei rischi molto importanti, che Inzaghi sta provando a scongiurare per non cambiare ancora una volta l’asset della sua squadra.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’Arabia Saudita ha messo nel mirino Hakan Calhanoglu e non intende mollare la presa.

Dopo la cessione di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr, ora c’è l’Al-Ahli in forte pressing su Calhanoglu. Il centrocampista turco è al centro del progetto nerazzurro e nessuno vorrebbe farne a meno ma non è detto che un’offerta da capogiro non farà vacillare sia la società che il calciatore. La squadra di Jedda considera il centrocampista turco l’alternativa a Verratti nell’eventualità di una fumata nera per l’italiano del PSG.

Inzaghi trema: le parole sull’Arabia spaventano i tifosi

L’Arabia Saudita sta tentando Hakan Calhanoglu. In casa Inter non c’è alcuna intenzione di cedere il nuovo regista dei nerazzurri e solo un’offerta da 100 milioni potrebbe far vacillare davvero la squadra milanese.

Anche le parole di Inzaghi sul campionato arabo rischiano di mettere in difficoltà i tifosi dell’Inter da oggi alla fine del mercato.

“Con la variante Arabia Saudita magari hai in testa idee che poi nel prosieguo possono cambiare. Spero non sia il mio caso”.