La Roma ha il suo nuovo centravanti: arriva ad un prezzo “ridicolo”

La Roma ha fallito la prima partita di fronte al proprio pubblico e ora accelera sul calciomercato: arriva un nuovo centravanti.

I giallorossi hanno iniziato male la stagione, con un pareggio interno contro la Salernitana dal sapore di occasione persa. Ora la Roma di Mourinho è già costretta ad inseguire le altre big e dopo la partita ha chiesto alla società di accontentarlo con le richieste sul mercato per evitare di arrivare impreparati anche alla prossima partita. I gol di Andrea Belotti hanno messo in risalto le qualità dell’attacco giallorosso ma lo Special One vuole ancora un’altra punta di spessore.

Le prossime ore saranno decisive per il nuovo bomber che vestirà la maglia della Roma e che prenderà il posto di Tammy Abraham, alle prese con un lungo infortunio.

Roma, Mourinho ha bisogno di un nuovo numero 9: le ultime

La Roma ha iniziato il campionato con il primo mezzo passo falso. I giallorossi si sono fermati in casa contro la Salernitana e ora è già tempo di qualche polemica da parte della tifoseria che ritiene la squadra non ancora completa. Mourinho cerca da tempo un nuovo attaccante anche se nella giornata di ieri le risposte positive sono arrivate soprattutto da Andrea Belotti, autore di una doppietta e “affamato” di Roma.

Il Gallo vuole prendersi la titolarità, anche se dovesse arrivare un nuovo centravanti e lo ha già fatto capire a José Mourinho con una prestazione eccellente.

Lo Special One, però, vuole una rosa completa in ogni reparto e ha chiesto alla società di accelerare per prendere subito un altro attaccante da affiancare all’ex Torino.

Duvan Zapata alla Roma: si chiude oggi

La Roma ha deciso di puntare su Duvan Zapata per la prossima stagione. I giallorossi non hanno iniziato benissimo il campionato e hanno deciso di velocizzare l’inserimento di un altro attaccante per completare la rosa a disposizione di José Mourinho.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la Roma ha preso Zapata dall’Atalanta. L’attaccante colombiano ieri è stato titolare nella partita contro il Sassuolo ma al termine della gara Gasperini ha parlato con toni dubbiosi del futuro del colombiano in nerazzurro. Sarebbe l’attaccante perfetto per Mourinho che chiede fisicità, potenza, corsa e sacrificio ai suoi centravanti.

Oggi è la giornata giusta per chiudere la trattativa con l’Atalanta che ha deciso di cedere il colombiano per puntare fortemente su Gianluca Scamacca.

Zapata alla Roma: dettagli e cifre dell’affare

La Roma prende Zapata e completa la rosa con l’innesto di un attaccante esperto di Serie A e con tanta voglia di rivalsa rispetto all’ultima stagione fortemente compromessa dalle noie fisiche.

La Roma acquista Zapata a titolo definitivo e non in prestito con obbligo di riscatto condizionato alle presenze, come avrebbe voluto Tiago Pinto. La chicca, però, è il prezzo al quale sarà acquistato. La Roma conclude la trattativa a cifre estremamente vantaggiose: 6 milioni più bonus e un contratto fino al 2026 per il centravanti colombiano.