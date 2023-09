Mourinho è una furia: se la prende con Tiago Pinto, il motivo

La Roma di José Mourinho è chiamata a fare una grande stagione dopo l’ultima deludente dal punto di vista dei risultati in Serie A: ora c’è caos.

Il tecnico portoghese ha portato sicuramente miglioramenti dal punto di vista europeo, arrivando a vincere la Conference League due stagioni fa e in finale di Europa League persa, poi, contro il Siviglia ai calci di rigore. L’obiettivo, ora, è quello di tornare in Champions League dalla porta principale e per questo in estate ha spinto per avere i calciatori migliori possibili.

Il mercato è stato importante per la Roma che ha trattenuto tutti i migliori e ha preso anche Lukaku, Parede, Aouar e Renato Sanches dal centrocampo in su.

Roma, furia Mourinho: ecco cosa sta succedendo

La Roma e José Mourinho hanno deciso di continuare insieme anche in questa stagione per provare a costruire un futuro più roseo. I giallorossi vogliono tornare in Champions League attraverso la qualificazione dalla Serie A e quindi terminare tra le prime quattro classificate.

Il campionato è iniziato molto male per la Roma che ha fatto solo un punto in classifica in tre partite, con due sconfitte e un pareggio contro due avversarie estremamente abbordabili e contro il fortissimo Milan.

Mourinho è una furia a Roma. Non è del tutto felice di come è stata costruita la rosa e sta valutando nuove situazioni per poter migliorare subito la squadra a partire dal prossimo weekend calcistico.

Nuovi rinforzi a gennaio: la scelta di Mourinho

José Mourinho ha già chiesto miglioramenti della rosa, anche se in estate sono arrivati molti calciatori di grande livello. La squadra al momento non ha risposto come avrebbe voluto l’allenatore portoghese che vuole altri calciatori giovani e di gran qualità.

Il primo nome sulla lista della Roma per il calciomercato di gennaio è quello di Marcos Leonardo, attaccante brasiliano dalle grandi qualità e doti tecniche. Piace alla Roma da circa un anno e in estate si sono portati avanti i colloqui per portarlo subito in Serie A ma così non è stato.

Tiago Pinto è al lavoro per prenderlo a gennaio ma non è detto che l’affare che vuole chiudere Mourinho sia semplice da completare. E se l’affare non dovesse concludersi, Mourinho troverebbe proprio nel general manager l’uomo con cui prendersela.

Roma su Marcos Leonardo: c’è anche il Manchester United

A Roma è scattato l’allarme Marcos Leonardo. I giallorossi sembrano avere in pugno l’attaccante brasiliano classe 2003 e possono portarlo in Italia a gennaio.

Ma secondo quanto riferisce Il Messaggero, ora c’è il Manchester United che sta tentando di anticipare i giallorossi e strappare il talento brasiliano e portarlo in Europa. La Roma spera di chiudere presto, così da non avere problemi in attacco da gennaio in poi.