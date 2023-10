Ansia Milan, preoccupazione Maignan: tifosi senza parole

Tifosi del Milan preoccupatissimi, di nuovo lui al centro dell’attenzione: il portiere francese Mike Maignan, gioie e dolori.

Il Milan ha giocato buona parte della scorsa stagione senza di lui, sentendone ampiamente la mancanza. Ormai diventato punto cardine della rosa, Mike Maignan è stato tra i protagonisti dello scudetto vinto nel 2022 e di diverse gare della scorsa stagione tra cui quelle di andata e ritorno ai Quarti di Champions League contro il Napoli.

Con lui tra i pali, i rossoneri hanno invece avviato la nuova stagione ed infatti la partenza è stata ottima, al di là del derby. La squadra di Stefano Pioli, che comunque ha anche diversi nomi nuovi nella formazione titolare, ha per adesso messo in cascina 18 punti in 7 gare, ricordando da subito a tutte le contendenti di essere pienamente in corsa per lo scudetto.

Sicuramente un idolo per i tifosi, un portiere che non si può dire non porti punti. Il francese è importantissimo sotto diversi aspetti e non solo per le parate che compie, anche se quelle appunto ci sono sempre state. Innanzitutto l’impostazione della squadra risente della sua assenza. Quando c’è lui, partire dai suoi ottimi piedi ha un altro valore. Poi c’è quella sicurezza che ormai Mike dà non solo al reparto arretrato ma a tutto l’11. La sua visione e le sue urla da là dietro sono davvero importanti.

Ansia Maignan: tegola Milan!

Insomma, tutto quello che vorrebbe un allenatore e che certamente i tifosi non amerebbero perdere. Ecco perché ora sono di nuovo in ansia. L’anno scorso il portiere ha giocato una stagione a metà ma se dovesse concludere bene quella in atto, almeno due grandi squadre sarebbero pronte a contenderselo: Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.

Difficile capire quanti soldi arriverebbero a giugno nelle casse milaniste, probabilissimo che la cifra richiesta dai rossoneri superi i 50 milioni di euro. L’estremo difensore classe ’95 diverrebbe davvero difficile da trattenere ancora dinanzi ad offerte davvero super e così un anno dopo si potrebbe ripetere il discorso di Sandro Tonali.

Al PSG hanno quasi del tutto esaurito la fiducia in Gigio Donnarumma che in Francia non è stato fortunatissimo commettendo qualche papera di troppo. Il Bayern invece comprerà sicuramente un estremo difensore, viste le età di Ulreich e Neuer, e si sa che i bavaresi in fase di mercato non badano a spese.

La possibilità di perdere Maignan a fine stagione si fa sempre più viva per il pubblico milanista, che nel frattempo si gode le sue prestazioni e spera che il progetto di Stefano Pioli possa condurre a nuove soddisfazioni anche per lui, che comunque è ancora indeciso sul rinnovo. Magari un nuovo scudetto e un’altra bella cavalcata in Champions possono portare Maignan a fare delle nuove considerazioni sul suo futuro e accettare quel rinnovo che il Milan comunque propone, a cifre anche interessanti: circa 6 milioni a stagione con prolungamento contrattuale. I tifosi rossoneri, intanto, incrociano le dita.