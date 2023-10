Proposto l’esonero di Allegri: “Prende tutti per il cu*o”

Massimiliano Allegri e la Juventus stanno portando avanti un percorso di innovazione della squadra, con un nuovo ciclo che dovrà essere vincente.

Il tecnico toscano è sempre sotto attacco e nel mirino delle critiche per il suo modo di allenare e per come fa giocare la squadra. Questa stagione è iniziata abbastanza bene ma nonostante i risultati “non tragici” non è nelle grazie di tutti i tifosi e degli addetti ai lavori.

Il futuro di Allegri è un argomento sempre all’ordine del giorno e spesso porta a considerazioni anche molto forti. Il suo lavoro non sembra in discussione per la società ma serviranno risultati molto importanti per salvare la panchina.

Allegri sotto attacco: la Juventus non gioca benissimo

La Juventus in questa stagione ha grandi obiettivi: in primis tornare in Champions League dalla porta principale. La volontà della società e dello stesso allenatore è quella di terminare il campionato tra le prime quattro ma spesso si è anche parlato di Scudetto come possibilità concreta per una squadra forte e che non avrà il doppio impegno settimanale con le coppe europee.

Dal risultato finale della Juventus dipenderà il futuro di Allegri. La società ha deciso di puntare ancora su di lui, anche se il modo di far giocare la squadra non sempre piace ai tifosi e agli addetti ai lavori.

Anche contro l’Atalanta la Juventus ha attirato delle critiche che, ovviamente, sono state girate direttamente sul modo di allenare di Allegri.

Adani attacca Allegri: “Prende tutti per il culo”

Lele Adani, noto opinionista tv ed ex calciatore, ai microfoni della Bobo TV ha parlato del lavoro di Massimiliano Allegri in termini diretti e precisi.

Da sempre c’è una diatriba continua tra l’ex difensore e l’allenatore della Juventus che ogni settimana propone uno scenario nuovo.

“Massimiliano Allegri è la persona meglio collocata in questo Paese. Ottiene tutto dando niente e ora fa di più: ora ottiene tutto, dando niente, senza nemmeno sforzarsi e prendendovi per il culo. Vi fate prendere per il culo perché vi fa credere che la Juve a Bergamo deve stare tutta la partita nella sua metà campo e voi ci credete. Ma perché? Perché alla fine dovete dire che sembra una provinciale. Poi quando dovete giustificare lo 0-0 dite che volete cacciare Allegri”.

Esonero Allegri: per Adani non ci sono dubbi

Lele Adani è da sempre un sostenitore del pensiero “anti-Allegri”. Secondo l’opinionista ed ex calciatore, tanti giocatori della Juventus vengono svalutati dal modo di allenare di Allegri e per questo motivo la squadra si trova a lottare per posizioni in classifica che non le competono.

L’esonero di Allegri dalla Juventus, dunque, sarebbe l’unico modo per far tornare la squadra a vincere trofei importanti in futuro.