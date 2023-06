Antonella Fiordelisi senza freni: scollatura vertiginosa

Antonella Fiordelisi sempre più esagerata e bollente: la bellissima influencer campana colpisce tutti con una scollatura super

È stata la protagonista assoluta dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Non ha vinto l’edizione ma da molti è stata indicata come la vera trionfatrice morale. Stiamo parlando, naturalmente, di Antonella Fiordelisi, influencer salernitana che di certo non passa inosservata.

All’interno della casa più spiata d’Italia, tra mille vicissitudini, ha trovato anche l’amore di Edoardo Donnamaria, conosciuto proprio all’interno del GF. I due hanno vissuto alti e bassi che hanno coinvolto e tenuto attaccati alla tv milioni di italiani. Ed ancora oggi, usciti dalla casa, il loro rapporto è una sorta di montagne russe continue. Proprio pochi giorni fa sembravano in crisi, una frattura insanabile, poi la diretta sui social a confermare come sia tornato il sereno.

Ed in molti già ipotizzano come questa situazione non possa durare per molto ancora, con i due destinati a dirsi addio in breve tempo. Nel frattempo, però, la bellissima salernitana è nuovamente felice dopo le relazioni passate condite anche da tradimenti subiti (con Francesco Chiofalo).

Antonella Fiordelisi, vestito scollato e show da urlo

Se la sua vita sentimentale procede a gonfie vele, anche quella lavorativa sembra pronta per decollare. Lasciata la scherma quand’era una promessa per dedicarsi al mondo dello spettacolo, dopo essere stata la valletta in “Scherzi a parte” nell’edizione condotta da Enrico Papi, il GF le ha dato nuova visibilità che intende sfruttare alla perfezione.

Intanto, in attesa della grande opportunità, continua a lasciar di stucco tutti i suoi follower su Instagram. Un profilo da un milione e mezzo di seguaci dove posta praticamente ogni aspetto della sua vita.

Ma, soprattutto, pubblica immagini in cui appare più bella che mai, esibendo il suo fisico perfetto che ammalia proprio tutti. E così, tra bikini minimal ed abiti che mostrano poco all’immaginazione come quello indossato in occasione della sua festa di compleanno, anche nell’ultimo post ha incantato tutti.

Un vestito lungo blu, scollatissimo e senza spalline, con gran parte del décolleté in bella mostra per uno spettacolo unico. La Fiordelisi è seduta su quella che sembra una sbarra di ferro ed ha le gambe accavallate; una mossa, questa, che apre il vestito e mette in mostra completamente la coscia destra nella sua interezza, per uno show da capogiro.

Sensualità oltre ogni livello, sguardo penetrante, i lunghi capelli corvini sono sciolti e dietro la schiena, a lasciare un vero e proprio primo piano sulle sue forme perfette.