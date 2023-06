Incubo Monchi per la Roma: assegno da urlo

Torna l’incubo Monchi per la Roma: il dirigente dell’Aston Villa passa all’attacco ed è pronto a staccare un assegno da urlo.

Da vecchio alleato a incubo senza fine. Per i tifosi della Roma Monchi rischia di diventare un vero e proprio spauracchio. L’ex direttore sportivo giallorosso negli ultimi giorni è entrato più volte in rotta di collisione con il club capitolino. Prima a Budapest, riuscendo a portare il suo Siviglia alla vittoria dell’ennesima Europa League, proprio ai danni della squadra di Mourinho.

Adesso sul mercato, nel ruolo di nuovo direttore sportivo dell’Aston Villa. Il dirigente spagnolo ha infatti messo gli occhi su un attaccante molto caro a Mourinho e compagni, ed è pronto a staccare un assegno pazzesco.

“Quoque tu, Monchi“, direbbero molti tifosi giallorossi parafrasando Cesare. A Roma Monchi ha infatti lasciato un segno profondo, e ancora oggi la sua semina sta continuando a dare buoni frutti. Vero che nel suo biennio, dal 2017 al 2019, ha portato a Trigoria anche giocatori che non hanno saputo esprimere del tutto il proprio potenziale, come Cengiz Under, Maxime Gonalons, Gregoire Defrel, Patrick Schick, Steven Nzonzi, Javier Pastore o Justin Kluivert.

Ma a questi si sono aggiunti anche un paio di giocatori che continuano a fare le fortune del club, come il capitano Lorenzo Pellegrini e il centrocampista Bryan Cristante, oltre a quel Rick Karsdorp che tanto ha fatto penare Mourinho nell’ultima stagione. In generale, nella sua gestione Monchi è riuscito a chiudere un attivo di quasi 50 milioni nella differenza tra acquisti e cessioni. E per un club in difficoltà economiche è un dato che non va sottovalutato.

Oggi questi problemi però non li ha. Approdato in Premier, all’Aston Villa, può contare su una società forte e ambiziosa, in grado di spendere somme importanti senza pensare troppo ai ricavi. E questo è un grande pericolo per molte squadre europee, Roma compresa.

Roma, sfuma il colpo in attacco? La concorrenza di Monchi è pericolosa

Dopo aver messo a segno i primi colpi, rigorosamente a parametro zero, a centrocampo e in difesa, Tiago Pinto sta lavorando per risolvere il rebus attaccanti per la Roma. Con Belotti ormai quasi totalmente fuori dal progetto e Abraham fermo ai box per buona parte della prossima stagione, urge un centravanti in grado di fare la differenza in campionato e in coppa. Negli ultimi giorni si è parlato di Morata, ma il nome più adatto alle esigenze giallorosse potrebbe essere un altro.

Piace al club e allo stesso Mourinho, e non è un segreto, Gianluca Scamacca. L’attaccante ex Sassuolo, arrivato in Premier la scorsa estate a suon di milioni, a causa di infortuni e varie peripezie non è riuscito quest’anno a incidere nella stagione del West Ham. Da giorni la Roma starebbe lavorando per riportarlo a casa, con una soluzione comoda ed economica (prestito con diritto di riscatto). Ma il pericolo Monchi potrebbe far sfumare il colpo.

L’ex ds avrebbe infatti individuato nell’attaccante della Nazionale il rinforzo ideale da regalare all’ambizioso Aston Villa di Unai Emery, una delle squadre rivelazione della Premier appena terminata. Per convincere gli Hammers, avrebbe già pronto un sostanzioso assegno.

Insomma, dopo aver già sottratto Tielemans ai giallorossi, i Villains stanno continuando a ‘disturbare’ il mercato low cost dei giallorossi. Resta però da capire quali saranno le intenzioni dello stesso calciatore, che in Premier quest’anno ha faticato a imporsi e che potrebbe comunque preferire un ritorno nella sua Roma per cercare di rilanciare la sua carriera, anche in vista dei prossimi Europei del 2024.